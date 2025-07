Un equipo de investigadores de la Universidad de Jaén, liderados por Sebastián García Galán, catedrático de Ingeniería Telemática de la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL), han participado activamente en las reuniones del proyecto europeo PhoBioS, ‘Understanding interaction light – biological surfaces: possibility for new electronic materials and devices’, que tuvieron lugar recientemente en la Universidad de Sussex en Brighton (Reino Unido), un proyecto en cuyo consorcio internacional desempeñan un papel fundamental.

El encuentro congregó a representantes de 35 países y sirvió como espacio para la coordinación científica y el desarrollo de sinergias en torno al estudio de superficies biológicas micro y nanoestructuradas con propiedades fotónicas. En este marco, el proyecto PhoBioS persigue explorar aplicaciones de dichas estructuras naturales en el desarrollo de nuevos materiales y dispositivos electrónicos, con especial énfasis en la innovación industrial y la sostenibilidad.

Cabe destacar el reconocimiento al investigador en formación de la EPSL, Francisco Maldonado Carrascosa, quien obtuvo el segundo premio a la mejor presentación realizada por doctorandos, en reconocimiento a la calidad y originalidad de su trabajo científico. Desde la EPS de Linares se destaca que este galardón supone un aval al talento emergente en el ámbito de la ingeniería aplicada y demuestra la excelencia investigadora que se cultiva en la Universidad de Jaén.

Sobre el proyecto PhoBioS

El proyecto PhoBioS, coordinado por la Universidad Tecnológica de Gdansk (Polonia) y financiado por el programa europeo COST con un presupuesto global de 725.000 euros, tiene una duración de cuatro años. La iniciativa reúne a científicos de disciplinas tan diversas como la biología, la nanotecnología, la ciencia de materiales o la ingeniería, con el fin de fomentar la investigación interdisciplinar y facilitar el desarrollo de aplicaciones con potencial impacto económico, social y medioambiental.

La participación en PhoBioS no solo fortalece las redes internacionales de la EPS de Linares, sino que sitúa a la Universidad de Jaén en la vanguardia de la investigación europea sobre el estudio de superficies biofotónicas.

Con este tipo de contribuciones, la Universidad de Jaén, a través de la Escuela Politécnica Superior de Linares, consolida su papel como institución activa en los programas de cooperación científica europeos, refuerza su papel como actor relevante en proyectos de I+D internacionales de alto impacto y refrenda su compromiso con la excelencia investigadora y la formación avanzada en tecnologías emergentes.