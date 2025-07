USTEA Jaén denuncia que para el próximo curso, el CEIP Andalucía La Consejería de Educación ha ordenado juntar en una misma aula a niños y niñas de Infantil de 3, 4 y 5 años con alumnado de 1º de Primaria. «Estamos hablando de menores que aún no controlan su autonomía personal, obligados a compartir espacio y atención con estudiantes que ya deben aprender a leer y escribir. Es una aberración pedagógica sin justificación, ni técnica ni humana», reprochan desde el sindicato. Aseguran que esta decisión no era necesaria aseverando que el centro había recibido «dos nuevas solicitudes de matrícula que habrían permitido abrir una unidad adicional y mantener los niveles separados». Aseguran que la administración, «forzó su derivación a otro centro con el único propósito de impedir el desdoble de aulas públicas y seguir favoreciendo el crecimiento de la concertada».

USTEA afirma que la situación actual del CEIP Andalucía es «un insulto a la educación pública», indicando que queda con Infantil de 3, 4, 5 años + 1º de Primaria en una sola aula; 2,°, 3º y 4º de Primaria en un aula mixta y finalmente 5º y 6º de Primaria ya en aulas únicas.

«Esta estructura es pedagógicamente insostenible, organizativamente caótica y humanamente inaceptable. Es un atentado directo contra el derecho del alumnado a recibir una educación digna y contra el esfuerzo titánico del profesorado. La Delegación no solo abandona a un centro esencial para su barrio, sino que lo empuja activamente a la desaparición, asfixiando su crecimiento y minando su estabilidad», reprochan desde el sindicato.

«Exigimos una respuesta inmediata, contundente y firme por parte de las autoridades educativas: revertir estas decisiones, garantizar los desdobles necesarios en los centros públicos y poner freno a este desmantelamiento encubierto. La educación pública no se toca, no se vende y no se negocia. Es un pilar democrático que vamos a seguir defendiendo en la calle, en los centros y en cada espacio que sea necesario», concluyen.

Educación responde y explica su decisión

La Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha emitido un comunicado con una serie de aclaraciones. Asevera que el CEIP Andalucía en el curso 2024/2025 ha contado con una unidad mixta de 3,4,5 años con un total de 12 alumnos y otra unidad mixta para el primer ciclo de Educación

Primaria con 7 alumnos en total. Aseguran que para el curso 2025/2026, el centro «sólo ha recibido una solicitud de matrícula para 3 años que ha sido admitida», por lo que la distribución para el próximo curso quedaría así: una unidad mixta de infantil y 1º de Ed.Primaria con 12 alumnos en total (6 de Educación Infantil y 6 de 1º de Educación Primaria), cumpliendo, insisten «con lo estipulado según la normativa que desarrolla las unidades mixtas». Afirman que «en un marco de descenso de la natalidad tan acusado la planificación de aulas mixtas no hace sino asegurar la continuidad del centro educativo».