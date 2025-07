El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz Reyes, exige al secretario General de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera, que afronte con “seriedad, rigor y verdad” la crisis generada por el deficiente funcionamiento de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), “lo que nos impedirá impartir el nuevo Grado en Ingeniería Biomédica en el curso 2025/2026, tal y como estaba previsto inicialmente”. Cabe recordar que este grado se iba a implantar en el Campus de Linares.

“Es un problema que no hemos generado nosotros, sino que se debe a la tardanza injustificada de la entidad de evaluación para emitir el preceptivo informe sobre ese título”, remarca el Rector, quien pide a Ramón Herrera que se centre en la gestión y cumpla con su cometido de supervisar y hacer un seguimiento exhaustivo a la actividad de ACCUA para evitar situaciones indeseables como la que se ha producido con el Grado en Ingeniería Biomédica. Asimismo, el Rector de la UJA le insta a “ayudar a las universidades andaluzas y a ponerse de su lado, como debe hacer, en virtud de su cargo de secretario General de Universidades”. “Los rectores y, también, la sociedad jiennense y andaluza le demandamos ayuda y soluciones, dejando de lado la crispación y la demagogia”, declara.

Nicolás Ruiz afirma que, en ningún momento, ha cuestionado la independencia, la profesionalidad, la autonomía y la imparcialidad de ACCUA, sino un deficiente funcionamiento en lo referente a los plazos: “Que nos llegue el informe dos días después de que se cerrara el proceso de preinscripción, con casi 800 alumnos interesados en cursar ese grado a los que se les ha tenido que decir que no, causa un grave daño de imagen, de reputación y de prestigio a la UJA. Y ante eso, no me puedo callar”.

En este sentido, Nicolás Ruiz Reyes responde al secretario General de Universidades que no está en su ánimo confrontar con la Junta de Andalucía, “sino simplemente señalar aquellas situaciones que son manifiestamente injustas y perniciosas para la Universidad de Jaén, como es la provocada por el retraso de ACCUA, dependiente directamente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía”. Y añade: “Solo trato de cumplir con la obligación que tengo como Rector de la Universidad de Jaén, con autonomía, libertad e independencia. Solo me guía un compromiso con la UJA y con Jaén. No me callaré y seguiré exigiendo a quien corresponda lo que creo justo para la Universidad que dirijo”.

Al respecto, el Rector recuerda al secretario General de Universidades que únicamente lleva dos años en el cargo y que, por lo tanto, “difícilmente podría reclamar nada a nadie con anterioridad al momento de su elección”. No obstante, también pone de manifiesto que abanderó las protestas y manifestaciones contra los Gobiernos anteriores de la Junta de Andalucía, de otro color político al actual, para que se construyera el Campus Científico Tecnológico de Linares. “Ahí están las hemerotecas. Por eso, le pido a Ramón Herrera que afronte este asunto con rigurosidad y la seriedad que se merece”. El Rector reitera que “su única militancia siempre ha sido y será con la UJA y con Jaén, y de ahí no me sacarán. Las cuestiones partidistas y partidarias, que en nada ayudan a Jaén, a Andalucía, y a sus gentes, no están en mi agenda. Lógicamente, sí están en la suya”.

Nicolás Ruiz también pone de manifiesto que siempre ha aplaudido y ha puesto en valor la decisión política del consejero José Carlos Gómez Villamandos de abrir el mapa de titulaciones. De hecho, ha rescatado las palabras pronunciadas en marzo del año 2024, cuando presentó la nueva oferta de grados, máster y doctorados aprobados, entonces, por la Junta: “Agradezco al consejero la voluntad política de adaptar el mapa andaluz de titulaciones a las demandas actuales de la sociedad, con visión de futuro, y por saber escuchar antes de actuar”, dijo, literalmente. “Cuando se hacen las cosas bien, también las digo. Se llama coherencia y eso es lo que me da credibilidad ante la comunidad universitaria, que decidió que yo fuera rector hace ahora dos años, y ante toda la sociedad jiennense”, concluye el Rector.