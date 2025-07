El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha asegurado que la Universidad de Jaén no renuncia a la implantación del Grado en Ingeniería Biomédica, junto con la Universidad de Granada, “unos estudios que son estratégicos para la UJA y para la provincia de Jaén” y que el informe negativo de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) supone “un freno a nuestro objetivo”. En este sentido, ha confirmado que la UJA no baraja la posibilidad de que el Grado en Ingeniería Biomédica pueda empezar a impartirse el curso próximo, “no porque nosotros no queramos, sino porque no hay tiempo material”.

Sobre el informe negativo remitido por la ACCUA, Nicolás Ruiz ha puesto el acento en primer lugar en los plazos, pues considera que “no es de recibo” que comunicara el resultado de la evaluación una vez concluido el período de preinscripción de los alumnos andaluces (del 12-23 junio), a menos de una semana de abrirse la matriculación (3 julio), a la vez que sin embargo, la Universidad Loyola de Andalucía, privada, recibía el informe favorable de ACCUA para impartir el mismo Grado que se rechazaba a las Universidades de Jaén y Granada. “Exigimos las mismas reglas de juego y las mismas exigencias que las universidades privadas para que podamos competir en igualdad de condiciones. En los próximos días, presentaré un análisis del informe remitido a la Universidad Loyola que seguro que no dejará indiferente a nadie. Resulta también llamativo que en Andalucía hayamos pasado, en muy poco tiempo, de una a seis universidades privadas”, ha apuntado Nicolás Ruiz.

Esta forma de proceder, ha indicado el Rector, ha provocado en la UJA una situación “muy grave, que afecta a su imagen y reputación y, por tanto, a su futuro, algo que no nos merecemos”, así como “absoluta indefensión”, puesto que deja a la Universidad sin margen de maniobra para reconducir la situación de cara al curso próximo, “impidiendo así que podamos defender nuestros derechos como institución”, ha declarado Nicolás Ruiz, que además indica que esta decisión causa “indudables perjuicios” a los casi 800 estudiantes que habían optado a las plazas ofertadas para el Grado en Ingeniería Biomédica a través del DUA. “Se trata de una tardanza injustificada e injustificable, un retraso que vulnera cualquier principio de buena fe procedimental y de mínima planificación, lo que pone en riesgo la operatividad y el futuro de la UJA”, ha declarado.

Por otro lado, Nicolás Ruiz ha explicado que este grado se prevé implantar, de forma conjunta, por las Universidades de Jaén y Granada, que es la entidad responsable, “dos universidades punteras, tanto en la rama de ingeniería como en la de ciencias de la salud, que aúnan sus capacidades para ofertar un título único en Andalucía y de máxima excelencia”, poniéndose en tela de juicio a ambas universidades de reconocido prestigio internacional. Nicolás Ruiz también ha llamado la atención asegurando que desde que entrara en vigor el EEES, ni la UJA ni la UGR han tenido un informe desfavorable (en el caso de la UJA se ha sometido a verificación más de 100 títulos oficiales). “¿Qué ésta pasando en esta Agencia de Evaluación, que, dicho sea de paso, carece de dirección tras la dimisión de su anterior director? ¿Se han activado todos los mecanismos de control, seguimiento y supervisión necesarios? Todo apunta a que no”, ha declarado.

Nicolás Ruiz considera que los argumentos en contra que ha utilizado ACCUA tienen “muy poca o ninguna consistencia”, explicando, por ejemplo, que uno de ellos hace referencia a la distribución de la docencia en inglés, “una cuestión de la que ya habíamos desistido y comunicado”, u otro que está relacionado con la tutoría de las prácticas externas. “La UJA y la UGR llevan tutorizando prácticas con empresas desde la implantación de los grados y másteres (hace 15 años), sin contar las antiguas licenciaturas e ingenierías”. Otra de las cuestiones “incomprensibles” hace referencia a los convenios con empresas para la formación dual, habiéndose aportado convenios firmados, y también compromisos de firma, teniendo en cuenta que la formación dual se realizará en cuarto curso, y no a partir del primer curso. “Esto evidencia que no hay coherencia ni homogeneidad en los procesos de evaluación de ACCUA, debido a la inexistencia de criterios claros y homogéneos que eviten situaciones indeseadas e indeseables, como la que hoy denunciamos”. Por estos motivos, el Rector ha asegurado que la emisión de este informe negativo “nos hace perder la confianza en ACCUA” y realiza una llamada de atención a la Consejería de Universidad para que vele por el correcto funcionamiento de esta agencia, cuyo presidente es el propio consejero. “Pensamos que no se ha actuado con la debida diligencia, causando un grave daño a la UJA y a nuestros futuros estudiantes”, ha asegurado.

Por todo ello, el Rector ha afirmado que la Universidad de Jaén no está de acuerdo ni con las formas ni con el fondo del informe. “Hay una discrepancia absoluta y, lógicamente, no nos hemos quedado quietos. Al día siguiente de la comunicación, presentamos una reclamación ante el Consejo de Universidades, en la que pedimos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que evalué la situación y garantice que los procesos de verificación de títulos oficiales se realicen con la diligencia y el respeto institucional debidos. Confiamos en que esa reclamación sea atendida. De no darse esa situación, interpondríamos un recurso ante el mismo órgano”, ha anunciado. “La UJA ha articulado diferentes vías para que la puesta en marcha del Grado en Ingeniería Biomédica en la UJA sea una realidad lo más pronto posible, esperando que la Junta Andalucía, como administración competente, “trabaje en la misma dirección”.

Esperar a septiembre no es opción

Nicolás Ruiz ha declarado que esperar a septiembre “no es opción, porque no se debe mantener a los estudiantes y sus familias en una situación de incertidumbre, a todas luces, injusta con ellos”. Por ello, ha explicado, la opción de matrícula en el Grado en Ingeniería Biomédica desaparecerá del Distrito Único Andaluz y la 2ª opción elegida por los estudiantes se convertirá en la 1ª. De esta manera, quienes quieran cursar esta titulación en la UJA, tendrán que esperar al curso 2026-27, independientemente de los que ocurra con la reclamación y, en su caso, posterior recurso. “Creo que es la decisión más conveniente para todos. Y hay que decirlo alto y claro para atajar en seco los intentos de confundir y de hacer demagogia en un asunto fundamental para la UJA y, también, para Jaén”, ha afirmado el Rector.

Defensa de la UJA

En referencia a la situación similar que vive la Universidad de Granada, con un informe desfavorable también al nuevo Grado en Ciencia de Datos e IA, ha recalcado que las instituciones granadinas al completo, incluida la propia Junta de Andalucía, y los principales agentes sociales y empresariales han mostrado públicamente su apoyo a la UGR y a su rector, “sin ambages, ni medias tintas”. Sin embargo, se pregunta por qué en el caso de Jaén por qué no es posible ese posicionamiento en común. “¿Por qué aquí, en Jaén, algunos ponen en duda el trabajo realizado por excelentes profesionales de la UJA para implementar los títulos? ¿Por qué dirigentes de aquí nos dicen que hagamos los deberes “de inmediato” y no exigen responsabilidades a ACCUA por ese deficiente funcionamiento? ¿Por qué aquí no es posible cerrar filas en torno a la UJA, principal motor de transformación de la provincia?”, se pregunta el Rector, que indica que ese es el centro del debate “y no tratar de desviar la atención con chatarra demagógica”, a la vez que ha hecho un llamamiento a la sociedad jiennense, en general, porque “toca defender a la UJA”.

En este sentido, ha agradecido a todas las personas, instituciones públicas y entidades, como sindicatos, Plataforma en Defensa de la UJA, organizaciones agrarias y colegios profesionales de diversos ámbitos, su apoyo y respaldo recibido en las últimas horas, “demostrado así que no estamos solos”.

Por último, Nicolás Ruiz ha hecho referencia a los “serios problemas de financiación” que tiene la UJA desde la aplicación del ‘modelo Velasco’, no teniendo garantías de que se vayan a cumplir los acuerdos alcanzados el pasado mes de abril, en presencia del propio presidente de la Junta de Andalucía. “Si no recibimos los recursos económicos comprometidos, no podremos cumplir, de forma adecuada, las misiones que tenemos encomendadas e, incluso, nuestra Universidad estará seriamente amenazada”, ha concluido el Rector.

Cronología

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación abrió en septiembre de 2024 la convocatoria para la verificación de títulos oficiales. Los informes provisionales para la mayoría de los títulos se recibieron el 24 de enero de 2025.

Sin embargo, en el caso del Grado en Ingeniería Biomédica, y de otros títulos afectados por la misma problemática, se recibió el informe provisional a principios de abril. Desde entonces, las Universidades de Jaén y Granada, con la colaboración de los centros docentes implicados, han trabajado de forma coordinada, para atender las correcciones y propuestas de mejora que nos iban llegando desde la Consejería de Universidad.

A principios de mayo, las Universidades de Jaén y Granada presentaron la documentación con todos los cambios requeridos y todas las deficiencias subsanadas. Sin embargo, el informe definitivo llegó de forma oficial el pasado 25 de junio, a dos de la tarde, siendo desfavorable, una vez concluido el plazo de preinscripción del alumnado andaluz (del 12 al 23 de junio).