Los jugadores del CEEDA de Linares que militan en el CD Indiana Games y el Temesa Demoliciones de Ciudad Real, son Campeones de España cadetes femenino y masculino.

Increíble todo lo vivido este lunes en los Campeonatos de España de Tenis de Mesa que se están disputando en La Nucía (Alicante). Si la semana pasada eran los más pequeños los que nos daban alegrías, hoy han sido los cadetes los que nos han hecho vibrar. Sara Suárez y Alberto López se han proclamado Campeones de España en categoría cadete individual, pero es que además, juntos, han logrado un bronce en dobles. Alberto también se ha colgado la plata en dobles mixtos junto al sevillano David Durán.

Hay que decir que Sara ha jugado este año defendiendo los colores de nuestro club hermano, el CD Indiana Games Linares, mientras que Alberto, lo ha hecho con el equipo de su tierra, el Temesa Demoliciones Ciudad Real, pero ambos, han estado trabajando durante las últimas temporadas en nuestro Centro de Tecnificación en nuestro CEDDA, lo cual es un éxito del Tenis de Mesa linarense. Alberto lleva tres años con nosotros, mientras que Sara, ha finalizado su segundo año. Decíamos semanas atrás que el objetivo de esta entidad es crear grandes jugadores y mejores personas, que además, sean buenos estudiantes, pero todo esto para nuestros chicos y chicas, es poco. También querían ser campeones y vaya si lo han conseguido…

Personalizamos en los campeones porque son los que están saboreando las mieles del triunfo, pero no podemos olvidarnos de la cantidad que jugadores y jugadoras que han llegado hasta cuartos de final en las diferentes categorías y no han podido subir al podio. El Centro de Tecnificación de Linares es un éxito y así lo avalan los resultados de nuestros deportistas. Nadie puede discutirlo.

En cuanto a las finales, Alberto López logró superar al marbellí Cristian Sánchez con un 3-0 que demuestra la superioridad del campeón durante todo el torneo. Sara Suárez nos hizo sufrir más (si no, no es ella) ante la excelente jugadora gallega Candela Montero. Tuvo bola de partido en el cuarto set y su rival logró forzar el quinto, donde la nuestra, llego a gozar de un 10-6 para proclamarse campeona, pero Sara «quería» forzar la épica y vio como Montero remontaba para tener la gallega bola de campeonato. Sara supo rehacerse y con 14-12, se proclamaba Campeona de España. Ahora quedan las pruebas por equipos. No sabemos si los éxitos habrán acabado para nosotros. Quizás aún pueda lograrse algún otro premio. Premio al trabajo, a la constancia, al sacrificio y al buen hacer de unos entrenadores y una directiva que bien se merecen todas las alegrías que en estos días, estamos disfrutando.