La 12ª edición del prestigioso Ranking CYD, publicado por la Fundación CYD, vuelve a situar a la Universidad de Jaén (UJA) en una posición destacada, consolidando su compromiso con la excelencia académica y la innovación. En concreto, la Universidad de Jaén tiene nueve indicadores en verde por alto rendimiento y otros quince en amarillo por rendimiento intermedio lo que hacen que se sitúe en la posición 3 de Andalucía y en la 28 dentro del grupo de universidades públicas a nivel nacional. Unos datos que suponen una mejora en el posicionamiento de la UJA respecto al año 2024 y a años anteriores.

El vicerrector de Estrategia y Universidad Digital, Juan Martínez Moreno, ha expresado su satisfacción por los resultados, subrayando cómo el desempeño de la UJA en el ranking es un testimonio de su visión estratégica y su apuesta por la transformación digital. «Los resultados del Ranking CYD de este año nos llenan de orgullo y confirman que la Universidad de Jaén está avanzando en la dirección correcta, impulsando la innovación y la digitalización como pilares de nuestro desarrollo», afirmó Juan Martínez Moreno que añade que “este ranking, con su enfoque multidimensional, nos permite ver dónde estamos fuertes y dónde podemos seguir creciendo, viendo un reflejo claro de nuestra apuesta por el futuro en la UJA».

En este sentido, la Universidad de Jaén resalta especialmente cómo el Ranking CYD valida el progreso de la UJA en áreas críticas para una universidad del siglo XXI. La primera de estas áreas es el ‘Liderazgo en transferencia de conocimiento e innovación’, donde la UJA ha obtenido una excelente valoración en los indicadores relacionados con la transferencia de conocimiento, la colaboración con empresas y la capacidad de generar patentes y spin-offs, lo que demuestra su habilidad para llevar la investigación del laboratorio a la sociedad, generando valor y contribuyendo al desarrollo económico y digital de la región, siendo la manifestación de una universidad que no solo enseña, sino que crea y transforma. La segunda área es la ‘Investigación de vanguardia y conectividad’, donde la UJA ha mostrado un robusto desempeño en investigación, con una creciente producción científica de calidad, teniendo en cuenta que la investigación, en la era digital, es cada vez más colaborativa y global. “Nuestros resultados en este ámbito demuestran que estamos interconectados, que atraemos talento y que nuestros investigadores están a la vanguardia en sus campos, muchos de ellos con una clara vertiente tecnológica y digital”, apunta Juan Martínez.

En tercer lugar, la ‘Transformación digital en docencia y aprendizaje’. Si bien el Ranking CYD evalúa múltiples dimensiones, desde la Universidad se hace hincapié en la importancia de los avances en docencia y aprendizaje. En este sentido, la estrategia digital permea todas las facetas de la UJA, incluyendo cómo se imparten clases y cómo el estudiantado aprende. “Los buenos resultados en esta área también son un reflejo de nuestro esfuerzo por adoptar herramientas digitales y metodologías innovadoras que mejoran la experiencia educativa y preparan a nuestros alumnos para un mercado laboral cada vez más digitalizado”, indica.

Por último, en lo que respecta al ‘Compromiso con la sociedad y la sostenibilidad digital, al existir un compromiso general de la UJA con el impacto social. “Nuestra visión estratégica no solo abarca lo digital; es una visión que busca una universidad más accesible, eficiente y con un impacto positivo en su entorno, utilizando la tecnología como facilitador de la sostenibilidad y la inclusión”, explica el vicerrector.

En definitiva, para Juan Martínez Moreno, los resultados del Ranking CYD no son solo una fotografía de la UJA, sino un impulso para seguir adelante con la ambiciosa estrategia de la universidad. «Continuaremos invirtiendo en infraestructura digital, en formación de nuestro personal en competencias digitales y en la creación de un ecosistema que potencie la innovación abierta. La Universidad de Jaén se está consolidando como un referente no solo en el ámbito académico, sino también en su capacidad de adaptación y liderazgo en la era digital», concluye.

Sobre el Ranking CYD

El Ranking CYD es la clasificación de universidades españolas más completa y transparente, que ofrece información desagregada por ámbito de conocimiento y por dimensiones de rendimiento. Su objetivo es proporcionar datos y análisis que permitan a los usuarios comparar y elegir la universidad que mejor se adapte a sus necesidades, al tiempo que contribuye a la mejora del sistema universitario.