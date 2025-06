Anoche, la música no fue solo interpretada: fue vivida, sentida y celebrada por todos los asistentes al emocionante concierto del cuarteto VisualSimphony Quartet, que ofreció una velada inolvidable en la Casa Cultural Poveda de Linares. El público, entregado desde la primera interpretación, abarrotó una sala que pronto se quedó pequeña para acoger algo inesperado en alumnos de conservatorio. Incluso desde la entrada, muchos siguieron de pie cada obra, sin perder un ápice de la magia que se desplegó en el escenario.

Formado por Carmen Pérez (violín), Celeste Garcia (viola), Juan Soriano (violín) y David Gascon (violonchelo), este cuarteto cautivó con un recorrido musical tan diverso como exquisito: desde las solemnes obras del Barroco y la elegancia clásica, hasta la emoción de las bandas sonoras, la sensibilidad de la canción, la vitalidad del pop y la pasión del tango. Dieciséis piezas que tocaron el alma y pusieron en pie a todo una sala entregada a la música.

Cada interpretación fue recibida con vítores, aplausos y sonrisas, en una atmósfera cargada de emoción genuina. Juan Soriano, con su voz cálida y su saber musical, introdujo cada obra con comentarios llenos de conocimiento y cercanía, guiando al público en un viaje por los compositores y las obras.

El cierre no pudo ser más apoteósico: una ovación unánime, dos bises solicitados con insistencia por un público que no quería dejar marchar al cuarteto. Y fue entonces cuando David Gascón —además de ser un reconocido barítono—, pronunció unas palabras que calaron hondo: habló del amor por la música que une a los miembros del cuarteto, de su entrega incondicional a la misma, y del vínculo único que crean con cada interpretación.

Tras el concierto, los músicos se encontraron con su público, firmando autógrafos, regalando sonrisas y recibiendo el cariño de quienes acababan de vivir una tarde inolvidable.

VisualSimphonyQuartet no solo ofrece conciertos. Ofrece experiencias que transforman, que emocionan y que reafirman el poder del arte musical. Si aún no los has escuchado en directo, prepárate para vivir algo único. Su próximo concierto será una cita ineludible para quienes aman la música con el corazón.