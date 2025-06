El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha presentado este viernes la campaña institucional con la que se da a conocer la oferta de estudios de postgrado para el próximo curso 2025-2026 de la UJA. Una campaña que hace hincapié en que “los postgrados de la Universidad de Jaén invitan al alumnado a especializarse en aquello que los hace diferentes a los demás, en aquello que les permite destacar y sobresalir, en aquellos que los hace únicos, siempre desde la excelencia académica”, ha asegurado el Rector, que ha recordado que se trata de estudios que están en continua adaptación al mercado laboral, enfocados a desarrollar el potencial del alumnado y, sobre todo, “facilitando enormemente las opciones y la oportunidad de encontrar un buen trabajo”.

En este sentido y relacionado con la empleabilidad, Nicolás Ruiz ha señalado que la tasa de inserción laboral de los egresados de la UJA se sitúa actualmente en torno al 60 por ciento (lo que supone casi 4,5 puntos más que la media andaluza). Una tasa de inserción laboral que sube conforme aumenta el nivel de estudios, siendo del 56% en grado, del 63% en máster y del 77% en doctorado. “A mayor nivel de estudios, más facilidades para acceder al mercado laboral y, además, hacerlo en unas condiciones mucho mejores. Es una de las razones para matricularse en cualquiera de nuestros estudios de postgrado, que son presenciales, semipresenciales o totalmente virtuales”, ha apuntado el Rector, que ha estado acompañado en su intervención por la vicerrectora de Enseñanzas Oficiales de la UJA, Hikmate Abriouel.

En concreto, para el próximo curso 2025/2026 la Universidad de Jaén va a ofertar un total de 60 másteres oficiales (seis más con respecto al año pasado) y 23 programas de doctorado (dos más que en el curso anterior), ampliando de esta manera el abanico de posibilidades, al igual que en el caso de los estudios de grado, “porque queremos que nuestra institución crezca en lo que mejor se nos da: formar a los profesionales del futuro”, ha afirmado Nicolás Ruiz.

En este sentido, los nuevos másteres oficiales que impartirá a partir del próximo curso la UJA son: el Máster Interuniversitario en Gestión Administrativa (UJA-UMA), coordinado por la UJA, el Máster Interuniversitario en Derecho Digital (UMA-UJA), el Máster Interuniversitario en Investigación e Intervención Comunitaria para la Transformación y la Inclusión Social (UJA-UAL-UCA), el Máster en Didáctica de las Ciencias Experimentales, Matemáticas y Sociales y el Máster Interuniversitario en Investigación e Innovación Pedagógica (UJA-UCO), coordinado por la UJA (área de conocimiento ‘Ciencias Sociales y Jurídicas’); Máster Interuniversitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (UCO-UJA) -por confirmar por parte de la Junta de Andalucía- (área de conocimiento ‘Ingeniería y Arquitectura’); el Máster en Ingeniería Mecatrónica amplía su denominación y pasa a llamar Máster en Ingeniería Mecatrónica y Robótica, con un nuevo plan de estudios. Por otro lado, los nuevos programas de doctorado son Arte y Humanidades, así como Ciencias e Ingeniería.

Sobre los másteres

La oferta de plazas para los másteres es de 1.842, 125 plazas más que en el curso pasado, lo que supone un incremento de un 7%. De los 60 másteres oficiales, 8 de ellos son dobles titulaciones y otros 7 permiten también obtener un título internacional. Además, 5 de los másteres son virtuales, 19 tienen un carácter semipresencial y 36 son presenciales. Estos másteres se encuentran distribuidos en todas las ramas del conocimiento: Ciencias, 8; Ciencias de la Salud, 7; Arte y Humanidades, 8; Ingeniería y Arquitectura, 16, y Ciencias Sociales y Jurídicas, 21.

La mayoría de los másteres tienen 60 créditos y se cursan en un solo año. Sin embargo, hay un grupo de másteres, la mayoría de ellos conducentes a profesión regulada, que tienen más de 60 créditos. Así, los másteres en ‘Abogacía y Procura’, ‘Psicología General Sanitaria’, ‘Ingeniería de Telecomunicación’, ‘Ingeniería Informática’, ‘Ingeniería de Minas’ e ‘Ingeniería Mecatrónica y Robótica’ tienen 90 créditos y se cursan en año y medio; mientras que el Máster en ‘Ingeniería industrial’ tiene 120 créditos y se cursa en dos años.

Cabe destacar también, en relación a la calidad de la oferta para el curso 2025-2026, los másteres universitarios en ‘Ingeniería de Telecomunicación’, en ‘Ingeniería Industrial’ y en ‘Ingeniería Informática’, que están acreditados por parte de la European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE) y la European Quality Assurance Network for Informatics Education (EQANIE), a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con los prestigiosos sellos internacionales de calidad EUR-ACE (ingeniería) y Euro-Inf (informática).

Sobre los programas de doctorado

En cuanto a los programas de doctorado, la oferta de plazas para los doctorados es de 277, 38 plazas más que el curso pasado, lo que supone casi un incremento de casi 16 por ciento (239). “La oferta de postgrados de la UJA está orientada, tanto a la especialización profesional del alumnado, como a su formación investigadora, que se plasma en alguno de sus 23 programas de doctorado, de los cuales 10 son interuniversitarios. De hecho, estos programas de doctorado presentan una amplia variedad de posibilidades de investigación en todos los ámbitos del conocimiento, prestando particular atención a aquellos relacionados directamente con el entorno socioeconómico, como el olivar, el patrimonio, la arqueología, los nuevos materiales o las ciencias de la salud”, ha explicado Nicolás Ruiz.

Respecto a los estudios de postgrado en general, el Rector de la UJA ha explicado que el 50 por ciento del alumnado ha cursado el grado en otras universidades y el 17 por ciento procede de otros países, “aportando un valor añadido a las enseñanzas de la UJA”. Asimismo, la oferta de postgrado de la Universidad de Jaén está diseñada de tal manera que permite que todas personas egresadas de la UJA tener la oportunidad de continuar su formación de postgrado en un área de su especialidad. “Una seña de identidad de la UJA es su formación integral, complementando las enseñanzas oficiales, con una amplia oferta de formación permanente complementaria, que se va diseñando para que se ajuste a las necesidades específicas del alumnado y le permita mejorar sus conocimientos, sus competencias y su empleabilidad posterior. En este ámbito juega un papel importante el Ciclo de Conferencias de Enseñanzas de Postgrado de la UJA”, ha apuntado Nicolás Ruiz.

Respecto a los plazos, el de preinscripción en másteres oficiales se mantendrá abierto hasta el 11 de junio (comenzó el 2 de julio), mientras que la matrícula es del 8 al 10 de julio. Para aquel alumnado que no pudiera formalizar la matrícula, se abrirá una última preinscripción del 1 al 8 de septiembre en aquellos títulos en donde queden plazas. La matriculación será del 24 al 26 de octubre. La preinscripción en los programas de doctorado está abierta durante todo el año, con tres periodos de matrícula: octubre, febrero y junio. La duración de los estudios de doctorado es: entre tres y cinco años a tiempo completo, y entre cinco y ocho años a tiempo parcial.

Campaña de Postgrados UJA

El eslogan de la campaña de este año es ‘Especialízate en lo que te hace únicx’. Con esta llamada a la acción se invita al alumnado, una vez que ha terminado su formación de grado, a dar un paso más y a desarrollar todo su potencial en el ámbito profesional que le gusta y a diferenciarse del resto. En concreto, la campaña va dirigida tanto a alumnado de 4º Grado universitario que esté pensando realizar un postgrado, como a titulados de universidades españolas con interés por llevar a cabo un postgrado.