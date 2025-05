La Diputación de Jaén celebrará el próximo lunes, 2 de junio, un pleno ordinario que “estará cargado de asuntos económicos muy importantes para la provincia de Jaén y sus ayuntamientos”. Así lo ha asegurado la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, en una comparecencia en la que ha anunciado que la Administración provincial aprobará en esta sesión plenaria su contribución al convenio firmado con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para acometer un Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas en territorio jiennense, que ascenderá entre varias partidas a unos 80 millones de euros. De igual forma, en este pleno también está previsto que se dé luz verde a la aportación que realizará la Diputación para la reapertura de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda y el visto bueno a otros 6 millones de euros que llegarán a las arcas municipales a través de un nuevo Plan de Empleo Rural y la devolución de un 33% del Premio de Cobranza.

Sobre el primero de estos asuntos, el responsable económico de la Diputación ha subrayado que es “un tema muy importante que ya anunciamos cuando se firmó con el Ministerio el convenio general que contenía actuaciones por una importación que superaba los 200 millones de euros, en concreto 206,7 millones”. Ahora, lo que se aprobará en el próximo pleno es “la parte que afecta a Diputación ya Acuaes, la empresa que tiene el Ministerio para hacer infraestructuras hidráulicas, que asciende a 154 millones de euros”.

Esta partida, como ha detallado Parra, la financiera el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con 75 millones de euros, mientras que la Diputación tendría que poner en torno a 21 millones, que sería por un lado para expropiaciones y por otro nuestra aportación a la obra». A esta cantidad se sumarían otros 58 millones de euros que, como ha aclarado la vicepresidenta tercera, «según la ley tendrían que pagar los usuarios y, por tanto, aquellos territorios y municipios que son los beneficiarios de estas obras, pero teniendo en cuenta que en su mayoría son localidades pequeñas, esos 58 millones se abonarán a través de un préstamo a 25 años que va a asumir la propia Diputación Provincial de Jaén, que por tanto destinará a estas obras unos 80 millones de euros”.

Con esta inversión, según ha registrado Pilar Parra, se podrán hacer numerosas actuaciones en toda la provincia, entre las que ha citado la conexión y la conducción desde El Tranco hasta la ETAP de Villacarrillo, la de Las Copas, después de su ampliación, o la renovación de redes en alto del sistema de La Loma, que se conectará con el de Sierra Mágina. Igualmente está prevista la construcción de una ETAP en La Fernandina, que va a servir para mejorar el sistema del Rumblar y el abastecimiento de Vilches y La Carolina; la interconexión de los municipios de la Sierra de Segura; un nuevo abastecimiento para Alcaudete y una serie de intervenciones dirigidas a mejorar el abastecimiento de municipios que no están conectados a ningún sistema, como son Arroyo del Ojanco, Huelma, Pozo Alcón y alguna actuación más en Alcaudete. En total, como ha enfatizado la responsable económica de la Administración provincial, “son ocho grandes actuaciones a las que se sumarán otras dos que formaban parte también de ese convenio general: la ETAP del Rumblar, en la que va a actuar la Dirección General de Aguas, que invertirá 46,5 millones de euros, y la conexión entre el Quiebrajano y La Guardia, que será acometida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.

En definitiva, “estamos hablando de obras de infraestructuras hidráulicas de una gran envergadura, que se ejecutarán hasta el año 2028, ampliables un año más”, ha concretado Parra, quien ha asegurado que “son un revulsivo único para la provincia de Jaén, que lleva años esperando este tipo de actuaciones en las que no contamos con la aportación de la Junta de Andalucía, que después de aprobar cuatro decretos de sequía solo ha realizado una intervención mínima en Ermita Nueva, en Alcalá la Real, y no ha aparecido para nada más en la provincia de Jaén, como sí ha hecho en Córdoba, donde ha firmado un convenio con la Diputación de Córdoba de más de 15 millones para ayudar y llevar el abastecimiento a los municipios del norte de esta provincia”. “Aquí no hemos tenido esa suerte, pero la Diputación de Jaén una vez más se ha buscado el apoyo del Gobierno de España para poder llevar a cabo estas obras de tanta importancia”, ha valorado la vicepresidenta tercera.

Junto a este relevante asunto, Pilar Parra ha adelantado que en este próximo pleno la Diputación también dará luz verde a su contribución a la reapertura de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda. Al respecto, ha señalado que “este es uno de los proyectos importantes para la provincia y, sin duda, para la ciudad ubetense”. “El próximo mes de febrero se iniciarán los cursos de formación y comenzarán a llegar los alumnos, después de que el Ministerio del Interior haya sacado a licitación los contratos para remodelar las aulas, y la Diputación también quiere poner su granito de arena”. Así, Parra ha explicado que “vamos a hacer una aportación de 694.510 euros y, además, vamos a elaborar un proyecto, ejecutarlo y supervisarlo, que se centrará en el arreglo del edificio más emblemático, el principal, que afectará a su fachada y también la rehabilitación del ala oeste”.

Otra de las cuestiones que se abordará en esta sesión plenaria estará vinculada a dos iniciativas que beneficiarán a los ayuntamientos de la provincia, que recibirán más de 6 millones de euros procedentes de los remanentes de la Corporación provincial con la ejecución de un nuevo Plan de Empleo Rural y de la devolución de un porcentaje del Premio de Cobranza. Sobre el primero de estos temas, la vicepresidenta tercera ha recordado que “con las malas cosechas de los últimos años la Diputación había puesto en marcha planes especiales dotados con 10 millones de euros para compensar la pérdida de jornales, pero el año pasado, con una buena cosecha de aceituna, destinamos tres millones y, este año, donde esperamos que, gracias a la lluvia, la cosecha sea aún mejor, también pondremos sobre la mesa algo más de tres millones de euros en los pequeños municipios, en los menores. de 20.000 habitantes, porque disponen de menos oportunidades para la población, especialmente la que tiene mayores dificultades para que sus habitantes se inserten en el mercado laboral y, también, pensando que hay actuaciones puntuales y cargas de trabajo en determinados momentos del año”.

En el reparto de esta partida “seguiremos primando a los pequeños municipios haciendo por tramos de población, sean del signo político que sean”, según ha especificado Pilar Parra. Así, los municipios que tienen menos de 1.000 habitantes van a recibir 27.000 euros; los que su población oscila entre 1.000 y 3.000 habitantes percibirán 32.000 euros; las localidades entre 3.000 y 10.000 recibirán 37.000 euros; y si tienen entre 10.000 y 20.000, 42.000 euros. De este modo, “en estos cuatro años los municipios jiennenses habrán percibido por este concepto 26 millones de euros, un dinero que no estaba presupuestado porque procede de nuestros remanentes”, ha apostillado la vicepresidenta tercera.

Los otros 3 millones de euros se devolverán desde el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación entre “los 95 ayuntamientos que nos confiaron en mayor o menor medida la recaudación de sus tributos”. En esta línea, ha añadido que “a partir del Premio de Cobranza que abonaron en el año 2024, les vamos a devolver un tercio, es decir, uno de cada tres euros que pagaron, de modo que recibirán esas importantes aportaciones en función de lo que cada municipio pagó”. Como ejemplos, ha puesto los casos de Linares, al que se reintegrarán 366.000 euros; Andújar, 319.000 euros; Bailén, 100.000 euros; o La Carolina, 118.000 euros. Sobre esta medida, Parra ha recordado que “llevamos desde el año 2010 utilizando los remanentes del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación para devolver una parte importante a los ayuntamientos en forma de dinero y, en otras ocasiones, ha sido generando aviones especiales”.

Estos serán los asuntos más importantes que se debatirán en el pleno del próximo lunes, donde también hay otros acuerdos previstos, como conceder una subvención de 120.000 al Centro Tecnológico Atlas de Villacarrillo para un nuevo proyecto ligado a la puesta a punto y actualización de un radar primario; otros 50.000 euros a la asociación Alciser de Úbeda para llevar a cabo una iniciativa ligada al turismo ya la desestacionalización en la época estival; otra de 10.000 euros para la Asociación Baezana de Industria y Comercio; y una más para que Faecta impulse y estimule el cooperativismo.

Por último, en esta sesión plenaria se va a llevar por urgencia una adhesión de la Diputación a la Red de Municipios de Entidades Locales del ámbito ganadero cárnico como apoyo a este sector, unos convenios para ejecutar obras en varios municipios de la provincia que corresponden al Plan de Recuperación del Gobierno y una declaración institucional por el Día del Orgullo LGTBI.