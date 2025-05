La Diputación de Jaén ha concedido cerca de 1,3 millones de euros a la empresa Meltio, lo que ha permitido la creación de 37 puestos de trabajo. El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, acompañado del diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y del diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha visitado las instalaciones de Meltio en Linares para hacer entrega del segundo incentivo obtenido en el marco de la convocatoria de ayudas a proyectos generadores de empleo intensivo del Plan de Empleo y Empresa de la Administración provincial. «Meltio fue una de las primeras empresas que se acogieron a estas ayudas porque Meltio Sicnova fue una empresa que tuvo claro desde el minuto uno que Jaén, y en este caso Linares, era un territorio de oportunidades. Y lo ha demostrado en poco tiempo», ha señalado Reyes, que ha puntualizado que el empleo generado ha sido mayor del comprometido por la empresa inicialmente.

En esta visita, el presidente de la Diputación ha registrado que desde la puesta en marcha de esta línea de ayudas en 2015, la Administración provincial ha destinado 33,2 millones de euros que han favorecido la creación de casi 2.400 empleos en la provincia de Jaén. «En la Diputación Provincial no tenemos competencias en empleo, ni recursos. El dinero que destinamos a empleo es dinero que no se lo damos a los ayuntamientos», ha aclarado, a la vez que ha lamentado que en la Junta de Andalucía, que sí tiene competencias en la materia y un presupuesto de 49.000 millones de euros, «no hayan sido capaces de dar respuesta a las necesidades ya las demandas de esta provincia». No obstante, Reyes ha subrayado que “motivado por los recursos que nos han quedado de los remanentes, vamos a sacar una nueva línea de subvenciones de tres millones de euros para ayudar a la creación de empleo”.

Meltio, empresa del grupo Sicnova, es hoy una empresa puntera a nivel internacional en la fabricación de dispositivos para la fabricación aditiva de piezas de metal. Entre sus líneas de negocio destaca su aplicación en la industria de la defensa. De hecho, el pasado mes de abril se inauguró en Linares el Centro de Desarrollo de Aplicaciones Especiales y Certificación de procesos para los Sectores Militar y Defensa (CEDAEC), resultado del convenio suscrito por Sicnova con el Ministerio de Defensa por 82,6 millones de euros para el desarrollo y ejecución de una estrategia de fabricación aditiva de piezas de repuesto y útiles para las Fuerzas Armadas españolas. Además, la tecnología de impresión 3D metálica de Meltio ha sido validada por el ejército de Corea del Sur y también han alcanzado acuerdos con las Armadas Norteamericana y Francesa.

“Queremos convertirnos en un polo industrial y empresarial de primer orden ligado al sector de la defensa gracias al proyecto que desarrolla el Gobierno de España, el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, el CETEDEX”, ha insistido Paco Reyes, que ha solicitado una explicación al presidente de la Junta de Andalucía, “porque ha sacado una línea de ayudas a las empresas que se instalan en Córdoba al rebufo del Colce, y no saca una línea similar aquí en Jaén para las empresas que se instalan al rebufo del CETEDEX”.

Por su parte, el CEO de Meltio, Ángel Llavero, ha agradecido estas ayudas concedidas por la Diputación de Jaén que ha considerado “un aliciente” para que las empresas se decanten por una ubicación. «El respaldo de las instituciones públicas es la base para que las empresas nos podamos asentar y podamos elegir el sitio más competitivo. Evidentemente, las subvenciones no son la parte más importante, pero sí son un aliciente que te invitan a poder decidirte por una ubicación», ha reconocido Llavero, que ha mostrado su satisfacción por la apertura de una nueva convocatoria de ayudas a proyectos generadores de empleo intensivo por parte de la Diputación. “Estoy convencido de que otras muchas empresas las van a poder utilizar y nosotros, quizás, podamos plantear alguna ampliación”.