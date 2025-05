El Grupo Municipal Socialista ha criticado con dureza la postura del equipo de gobierno del Partido Popular en el pleno ordinario de mayo, al rechazar varias mociones presentadas por el PSOE dirigidas a abordar problemas estructurales de la ciudad, entre ellos el acceso a la vivienda, la política cultural y el empleo.

Una de las iniciativas más destacadas fue la propuesta para la creación de un Plan Municipal de Vivienda, defendida por el portavoz socialista Javier Perales, con el objetivo de combatir las dificultades de acceso a la vivienda que afectan a numerosos vecinos y vecinas de Linares. La moción contemplaba medidas concretas como la reactivación de viviendas vacías, programas de alquiler social y facilidades para colectivos vulnerables como jóvenes, mayores, víctimas de violencia de género y familias en riesgo de exclusión.

“El PP no ha sido capaz de poner en marcha un plan de vivienda en casi un año de mandato. Nuestra propuesta era una hoja de ruta sensata, viable y necesaria. Lo único que hemos encontrado es el bloqueo sistemático del PP”, afirmó Perales tras el rechazo de la moción.

Otra moción socialista fue defendida por el concejal Francisco Mañas, esta vez relacionada con el Consejo Municipal de Cultura, que también fue rechazada por el gobierno local. El PSOE considera que el actual equipo de gobierno carece de una política cultural participativa y planificada.

En relación a las políticas de empleo, el PSOE votó en contra del programa “Ayudas a la Contratación ACE 2025”, criticando que se trata de subvenciones otorgadas por concurrencia no competitiva, sin priorizar a los colectivos que más lo necesitan, como jóvenes desempleados o mayores de 45 años.

Juan Alonso Olmo denunció que “el PP no ejecutó los 180.000 euros del Plan de Empleo este año, pese a que Linares mantiene una tasa de paro del 20,79%. Lo que necesita Linares es un plan de empleo serio, no cheques a empresas sin control”.

Sí se aprobó, con el voto favorable del PSOE, la creación de una sociedad mercantil local para la gestión de servicios públicos como la limpieza de edificios, el mantenimiento del parque o la grúa municipal. No obstante, desde el grupo socialista se defendió la remunicipalización directa de estos servicios. “Nosotros defendemos que los servicios públicos los gestione directamente el Ayuntamiento, con criterios de transparencia y empleo digno”, subrayó Olmo.

Por último, el PSOE votó en contra de la renuncia a la bonificación del ICIO solicitada por la Cofradía de Nuestra Señora de Linarejos, argumentando que no se trataba de una simple aceptación de renuncia, sino de la revocación encubierta de un acto administrativo que ya fue advertido como irregular en un pleno anterior.

“Lo que se vota no es aceptar una renuncia, sino revocar un acto irregular. La bonificación concedida no era legal, y lo dice la ordenanza, no el PSOE”, explicó Perales.