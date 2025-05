La concejal de Educación, Rosario Jódar, ha puesto en valor el trabajo que se viene realizando desde el Ayuntamiento de Linares en lo que respecta al mantenimiento de los colegios públicos del municipio. En esa línea, la edil ha detallado las labores de desbroce y poda que se vienen ejecutando desde hace meses, a través de un plan especial que cuenta con varias fases, en respuesta a las recientes críticas lanzadas desde el PSOE sobre este asunto.

“Desde el equipo de Gobierno llevamos dos años dedicando esfuerzos constantes para garantizar que los colegios estén de la mejor manera y en las mejores condiciones posibles, y sí puedo decir que cuando me hice cargo de esta Concejalía me encontré centros cuyo mantenimiento dejaba mucho que desear. Pero hacer una rueda de prensa en ese momento para denunciarlo no solucionaba el problema y a las familias y los niños no les suponía nada, solo había que ponerse a trabajar y es lo que se hizo”, ha indicado.

Así, la concejal ha afirmado que “nosotros trabajamos con planificación y responsabilidad, y como prueba es el plan de desbroce, poda y limpieza de cubiertas de centros educativos que se sacó en la primavera del año pasado”. “Además, se hizo un contrato aparte del mantenimiento, que hasta entonces se llevaba a cabo desde el Área de Servicios. Vimos que era necesario actuar en los colegios y se sacó un contrato aparte con tres fases: primavera del año pasado, primeros del año 2025 y que concluye ahora el 31 de mayo. Quiero dejar rotundamente claro que los colegios no están descuidados en cuanto a poda, desbroce o mantenimiento”, ha señalado.

En esa línea, Rosario Jódar ha detallado las actuaciones llevadas a cabo recientemente con el mencionado plan de desbroce y poda: en el Colegio Francisco Baños se hicieron labores el 28 de abril; en el Colegio Santa Ana, el 27 de febrero y el 25 de abril; en el Colegio Alfonso García Chamorro, de la Estación Linares-Baeza, el 27 de febrero, el 26 de marzo y queda una actuación de repaso; en el Colegio Los Arrayanes, el 3 de marzo y el 16 de abril; en el Colegio Los Marqueses, el 27 de febrero, 27 de marzo y 5 de mayo; en el Colegio Colón, el 21 de abril; en el Niña María, el 25 de abril; en el Colegio Santa Teresa Doctora, el 27 de febrero y 5 de mayo; los colegios Andalucía, Jaén, Europa y Padre Poveda no tuvieron actuaciones significativas, y en el Colegio Virgen de Linarejos se actuó el 26 de febrero, el 14 de abril y el 12 de mayo.

La concejal de Educación ha remarcado que “hay correos de directores de centros en los que se agradece a la Concejalía la rapidez y disposición con la que se soluciona cada problema que se va presentando”, al tiempo que ha aclarado que “en ningún momento se tienen descuidados los centros docentes, me atrevería a decir que están mejor que nunca, porque el año pasado, además del presupuesto que se destina a mantenimiento de centros, se hizo una inyección de casi 70.000 euros de remanentes para la mejora de centros docentes”. “Lamentamos mucho que el PSOE opte por generar preocupación y malestar entre las familias”, ha finalizado.