El proyecto de investigación ARTERiA (Intelligent Applications for the prevention and diagnosis of heart and respiratory diseases from biomedical signals), financiado por el Gobierno de España, continúa consolidando sus avances científicos y organizativos en el campo del análisis de señales sonoras biomédicas mediante inteligencia artificial. Coordinado por la Universidad de Jaén y contando con la participación de y la Universidad de Oviedo, del Hospital Universitario de Jaén, del Hospital Universitario San Agustín de Linares, del Hospital San Cecilio de Granada y del Hospital QuirónSalud de Madrid, el proyecto reúne a un destacado grupo multidisciplinar de investigadores, médicos y tecnólogos centrados en la innovación para la mejora del diagnóstico cardiovascular y respiratorio, siendo los investigadores principales del proyecto, el Dr. Sebastián García Galán y el Dr. Francisco Jesús Cañadas Quesada, ambos del Departamento de Ingeniería de Telecomunicación en la EPS de Linares.

En particular, en las reuniones celebradas los días 6 y 7 de mayo en las instalaciones de la Torre del Vinagre (La Iruela, Jaén), en las que han participado integrantes de los equipos de investigación de ambas universidades, se han presentado los avances científicos realizados hasta el momento, los cuales se han centrado en la prevención de arritmias ventriculares, en el modelado artificial aplicado a la detección de sibilancias, asma y apnea. De la misma forma, también se han presentado otras investigaciones en curso en el ámbito del proyecto ARTERiA centradas en la detección y clasificación de valvulopatías y estudio del flujo de aire en relación con diferentes enfermedades respiratorias.