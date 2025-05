El equipo GUESSS de la Universidad de Jaén, integrado en la Cátedra Universitaria de Emprendimiento Fulgencio Meseguer de la UJA, ha presentado este miércoles 7 de mayo el Informe GUESSS Jaén – Espíritu Emprendedor del Estudiantado de la Universidad de Jaén 2023-24. La presentación ha tenido lugar en el Salón de Grados del Edificio D1 (Edificio Zabaleta) del Campus de las Lagunillas de la Universidad de Jaén, en el marco de la Jornada ‘El espíritu emprendedor de los estudiantes universitarios’.

El acto ha contado con la presidencia de Mª Teresa Pérez Giménez, en calidad de Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la UJA. Junto a ella han formado la mesa presidencial, Isabel Miralles González, gerente de la Fundación Fulgencio Meseguer y Domingo Fernández Uclés, profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Jaén y director de la Cátedra Universitaria de Emprendimiento Fulgencio Meseguer, que ha realizado la presentación del informe.

El Informe GUESSS Jaén – Espíritu Emprendedor del Estudiantado de la Universidad de Jaén plasma los resultados de la encuesta realizada entre marzo y mayo de 2023, a la que respondieron un total de 1.184 estudiantes de grado y master de la UJA. El texto analiza la actitud y expectativas del colectivo estudiantil en relación al emprendimiento y a otras vías para encauzar su actividad laboral y profesional en un horizonte temporal de medio y largo plazo. Además, y como muestra de la inquietud por emprender del estudiantado de la UJA, el informe incorpora 6 casos que ponen de manifiesto la riqueza, el potencial y la diversidad de las iniciativas empresariales que protagonizan.

En este sentido, al finalizar sus estudios, los estudiantes de la Universidad de Jaén se decantan mayoritariamente por el empleo por cuenta ajena, principalmente como trabajadores en empresas (35,4%) y en el sector público (22%). Esta preferencia por el trabajo asalariado es una constante tanto en España como en el conjunto de países que participan en el estudio GUESSS.

Por otro lado, el 15,2% de los estudiantes considera la posibilidad de emprender y dirigir su propia empresa al concluir sus estudios, una cifra que supera a la media española (12,3%), andaluza (14,1%) y de la UE27 (14,2%), aproximándose al promedio de los países GUESSS (17,7%). Sin embargo, esta disposición a emprender ha descendido 2,6 puntos respecto al estudio anterior. Existen diferencias significativas por género en la intención de emprender al concluir los estudios. El 22,5% de los hombres desea crear su propia empresa, frente al 10,2% de las mujeres y al 9,1% de quienes se identifican con otro género. Esta mayor disposición masculina a emprender se observa en todos los niveles del estudio GUESSS, aunque las diferencias son más marcadas entre los estudiantes de la UJA. En España, la brecha de género es de 7,3 puntos porcentuales; en la UE27, de 5,2 puntos; y en el conjunto GUESSS, de 5,6 puntos.

Desarrollo de la jornada

Tras la inauguración de la jornada ha tenido lugar una mesa redonda de experiencias, en la que tres jóvenes emprendedores jiennenses han presentado sus experiencias al emprender. En concreto, Rocío Uceda Carrillo, CEO de Want and Be (empresa dedicada a la prestación de servicios de Marketing Digital), Lydia García Escribano, community manager de la empresa que lleva su nombre, y Álvaro Solás Lara, promotor de la empresa Miolnir (enfocada hacia la prestación de servicios de ciberseguridad) han expuesto su trayectoria en el mundo de la empresa como referente para el resto del colectivo estudiantil de la UJA asistente. La moderación de la mesa ha corrido a cargo de Sergio Chacón Moreno, estudiante de la Universidad de Jaén, que ha centrado el debate entre los participantes en las cuestiones de mayor interés para el estudiantado con inquietud por emprender.

El acto ha finalizado con la presentación de los resultados del Informe GUESSS Jaén – Espíritu Emprendedor del Estudiantado de la Universidad de Jaén, que ha realizado el profesor Domingo Fernández Uclés, director de la Cátedra Universitaria de Emprendimiento Fulgencio Meseguer. Se puede acceder al texto completo del informe (incluyendo un resumen ejecutivo con los datos esenciales del mismo) a través del siguiente enlace.

Sobre el proyecto GUESSS

El proyecto internacional GUESSS de investigación colaborativa es el más importante del mundo en el ámbito del emprendimiento universitario. Esta relevancia le viene dada por su alcance territorial, que abarca a más de cincuenta países, por su capacidad para involucrar a una extensa red de más de 3.000 universidades, por su sólido planteamiento conceptual, respaldado por los conocimientos más recientes en la materia y, en el caso de España, por el compromiso de una amplia red de investigadores de la práctica totalidad de las universidades. Sus principales objetivos son impulsar el conocimiento de las intencionalidades y actividades emprendedoras de los estudiantes universitarios, investigar sus causas e influencia del contexto universitario y de la formación, y emitir recomendaciones que logren un emprendimiento de más alto rendimiento.

No obstante, dos efectos estratégicos subyacen en sus resultados: la movilización y el interés suscitado en los universitarios por la materia, así como la generación de una amplísima base de datos nacional e internacional de gran valor para la toma de decisiones de las autoridades académicas y responsables institucionales, que permite profundizar en muchos de los aspectos esbozados en los informes que GUESSS emite. El proyecto ha logrado una movilización de los estudiantes sin precedentes. La participación en España, la mayor de todo el mundo, ha superado los 72.000 estudiantes, una muestra del interés y curiosidad de los jóvenes universitarios que rompe algunos tópicos.