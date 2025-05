NOTA: EN BREVE AÑADIREMOS EL VÍDEO DE LA RUEDA DE PRENSA

En respuesta a las informaciones vertidas recientemente por el PSOE de Linares sobre “la colocación ‘a medida’ de una persona para mayor gloria de la alcaldesa”, el concejal de Función Pública, Enrique Mendoza, ha negado tales afirmaciones, señalando que “no se va a crear ningún puesto a dedo para trabajar por la imagen de la alcaldesa”. “Nos sorprende ese titular de la nota del PSOE y utilizan la palabra colocación, pero aquí no se coloca a nadie”, ha afirmado el edil.

“La alcaldesa no ha creado ningún puesto. Crear un puesto es lo que hizo el señor Perales en la sesión plenaria de fecha 13 de octubre de 2022, donde se adoptó con voto favorable de PSOE, IU y CILU el acuerdo sobre la creación de un puesto de personal eventual. Se tuvo que modificar la RPT para crear un puesto para un eventual, por lo que vuelven a mentir, ya que nosotros no hemos creado ningún puesto porque no hemos modificado la RPT ni hemos llevado nada a Pleno”, ha explicado Mendoza.

El concejal de Función Pública ha indicado que “actualmente, en el Ayuntamiento, se atiende a los ciudadanos en ‘Los martes con tu alcaldesa’, y son muchísimas las peticiones que se realizan para atender esas demandas”. “Lo que se quiere hacer es que una persona se encargue de esas funciones para atender las demandas de los ciudadanos, pero esa persona no está elegida a dedo, que es lo que parece, o se deja caer, o se deja interpretar en esa nota, sino que esa persona sería de una bolsa del Ayuntamiento que previamente ha aprobado su examen”, ha señalado.

“Insistir en que va a entrar más gente en el Ayuntamiento, pero gente que ha aprobado un examen, por un orden conforme a la puntuación obtenida en los exámenes, en esas pruebas de los procesos selectivos; y tampoco sabemos a qué persona le va a corresponder cada una de las áreas. Nuestra intención es incluir una persona que pueda atender las demandas de los ciudadanos, el único objetivo es atender las demandas de los linarenses, pero nadie a dedo, no entra nadie a dedo, no es personal eventual, sino que será personal de una bolsa con un examen aprobado”, ha remarcado.

Así, Mendoza ha lamentado que el PSOE lance bulos con el único objetivo de dañar el equipo de Gobierno: “El ataque que se hizo ayer desde el PSOE se hizo directamente a la alcaldesa y a este equipo de Gobierno. Ese titular es malintencionado, otra mentira del PSOE de Linares, que va a la deriva”. Además, el concejal de Función Pública también ha negado que sean seis las personas que trabajan directamente para la alcaldesa, como dice el PSOE.

Enrique Mendoza ha defendido el trabajo del equipo de Gobierno por el bien de la ciudad y ha pedido al PSOE que deje de enfangar: “Vamos a seguir trabajando para prestar un mejor servicio a los linarenses, para el desarrollo económico de la ciudad, la llegada de empresas y, en definitiva, para que Linares sea mejor cada día. Es una pena que el PSOE siga poniendo trabas; hemos intentando que se unieran a este proyecto, pero está claro que es imposible, no quieren trabajar conjuntamente con nosotros y utilizan cualquier oportunidad para emitir notas malintencionadas. El PSOE a lo suyo y nosotros a lo de todos. Suponemos que lo que quieren es desviar la atención de lo bueno que está ocurriendo en Linares, pero no van a conseguir sacarnos de nuestro camino”.