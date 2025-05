El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista, Jose Latorre, dice que el Gobierno de Pedro Sánchez es “el mayor aliado de la ciudad de Linares” y el que va a impulsar “el gran salto en infraestructuras eléctricas” para la provincia de Jaén, por lo que considera que las declaraciones del presidente el PP en Linares son “una pataleta ridícula”.

“El revulsivo industrial en Linares lleva el sello del PSOE. Porque ha sido este Gobierno el que ha implantado el Centro de Competencias Digitales de Renfe, el que ha firmado con Sicnova un contrato de 82 millones de euros para la puesta en marcha de un centro que fabrica piezas para Defensa o el que ha impulsado el CETEDEX, en cuyo ecosistema se sitúa la instalación de Escribano en Linares o de FMG en el polvorín de Vadollano”, sentencia. Latorre considera que el PP de Jaén “tiene mala conciencia por la falta de compromiso de la Junta de Andalucía con Linares” y que por eso “tienen que recurrir a la manipulación y a intentar apropiarse de logros que no son suyos”.

En este sentido, el senador socialista le dice al PP de que “tiene muchas asignaturas pendientes con Linares”, como el Puerto Seco, que está “a cero”, o la playa de vías de Santana, que “más que playa, es un desierto”. “Ahí están las obligaciones incumplidas del PP con Linares. Lo demás son intentos de colgarse medallas que no les corresponden”, añade.

Latorre muestra su sorpresa por las repentinas reivindicaciones del PP en materia eléctrica, puesto que “en los 7 años que estuvieron gobernando en España no hicieron absolutamente nada por la provincia de Jaén”. El senador aconseja a la derecha que “se tome una tila y se tranquilice”, porque “ahora sí hay un Gobierno que ha hecho una planificación seria y que ya está anunciada y comprometida públicamente para que la provincia pueda dar un salto en este ámbito”. “Con la ambiciosa planificación de la red de transporte eléctrico que ha hecho este Gobierno, la provincia va a ver sus demandas satisfechas y va a experimentar un avance cualitativo en la mejora de la calidad y la potencia del suministro energético”, destaca. Añade que esto “escuece mucho al PP de Jaén, porque ellos no hicieron nada ni remotamente parecido cuando gobernaban”.

“Por eso han tenido que ir a Linares a mentir un poco y a seguir embarrando a cuenta del apagón eléctrico del pasado lunes, que sólo duró 24 horas y que se solventó razonablemente bien a pesar de las dificultades, gracias a la gestión del Gobierno de España, con un presidente que se puso a trabajar desde el minuto 1 para solucionar la incidencia, que no se fue a comer a ningún restaurante, que no apagó el móvil, que no desapareció durante horas y que no se esperó a las 8 de la tarde para aparecer, como sí hacen los presidentes del PP. Esto es lo que molesta tanto al PP de Jaén”, reprocha.