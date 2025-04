El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Linares muestra su satisfacción por la alianza estratégica sellada entre Santana Motors, Zhengzhou Nissan y Anhui Coronet para la fabricación de vehículos todoterreno en la ciudad. La alcaldesa, Auxi del Olmo, destaca la importancia de este acuerdo, que impulsará la actividad empresarial automovilística en el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana, y ha destacado el respaldo del Ayuntamiento para promover la implantación de este proyecto en la ciudad.

Así, se han celebrado diferentes encuentros de trabajo vinculados al mismo, el último hace apenas unas semanas en Linares con Santana Motors; y cabe recordar que la alcaldesa recibió a representantes de Coronet en el Ayuntamiento y los acompañó en una reunión en Sevilla con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el pasado mes de septiembre.

La alianza rubricada ha tenido lugar en una ceremonia oficial celebrada en China por parte de Yao Liwen, CEO de Zhengzhou Nissan Automobile Co., Zewen Liu, CEO de Anhui Coronet Tech Co. y Edu Blanco, CEO de Santana Motors S.L., y a la que ha asistido el teniente de alcalde y concejal-delegado de Industria, Empresa y Empleo, Raúl Caro-Accino. El objetivo conjunto de esta colaboración es lanzar al mercado vehículos todoterreno disruptivos que redefinan los estándares globales de calidad, fiabilidad y sostenibilidad, respondiendo así a las demandas actuales y futuras en Europa, África y América.

La alcaldesa de Linares ha mostrado su satisfacción por la firma de este importante acuerdo, que dará más actividad empresarial al Parque Científico Tecnológico de Santana: “Este acuerdo internacional viene a sumar más actividad industrial y tecnológica a este espacio, que ya está generando empleo y futuro para Linares. La apuesta de este equipo de Gobierno por el desarrollo e impulso de estas instalaciones sigue dando frutos. Llevamos meses trabajando de forma constante para facilitar esta alianza, convencidos de que Linares tiene el talento, la capacidad y la energía para liderar proyectos de primer nivel, y hoy damos un paso firme hacia esta meta”.

“Estamos muy contentos porque todo el trabajo que venimos realizando para revitalizar este Parque y dotarlo de contenido está dando muy buenos resultados. Nuestro compromiso es generar actividad empresarial e industrial que dinamice la economía e impulse la creación de puestos de trabajo en nuestra ciudad”, ha afirmado Auxi del Olmo. En esa línea, la alcaldesa ha señalado que “esta alianza nos pone hoy en el epicentro de la actualidad automovilística mundial, y esta gran noticia no solo refuerza el tejido industrial de Linares, sino que nos proyecta al mundo como referente en innovación y tecnología. Es un día histórico, cargado de ilusión y oportunidades, porque Linares funciona, avanza, y lo hace con paso firme”, ha indicado.