La Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL), perteneciente a la Universidad de Jaén, ha participado activamente en las reuniones del proyecto europeo EMINREM (Enhancing Mining Engineering Education through New Learning Environments and AI-based Resources Management), celebradas durante la semana del 7 de abril en Tashkent, capital de Uzbekistán.

El Dr. Francisco Antonio Corpas Iglesias, profesor e investigador de la EPS de Linares, ha liderado la representación española como investigador responsable del proyecto en la Universidad de Jaén. En este encuentro internacional han participado investigadores procedentes de España, Alemania, Uzbekistán, Kazajistán y Turquía, promoviendo una colaboración científica y académica centrada en el avance de la formación en Ingeniería de Minas.

Durante las sesiones de trabajo, se abordaron cuestiones clave sobre los nuevos entornos de aprendizaje aplicados a la Ingeniería de Minas, destacando el papel de las plataformas virtuales como herramienta esencial para la docencia moderna y la formación técnica especializada. Asimismo, se discutió en profundidad la relevancia de la inteligencia artificial en el desarrollo de la actividad minera, tanto desde una perspectiva técnica como educativa, valorando su impacto en la eficiencia, sostenibilidad y seguridad de los procesos mineros.

El proyecto EMINReM, enmarcado en el programa Erasmus+, tiene como objetivo modernizar los currículos de Ingeniería de Minas en los países participantes, fomentando la innovación metodológica y el uso de tecnologías digitales en el ámbito universitario. La participación de la EPS de Linares refuerza su compromiso con la internacionalización, la excelencia académica y la transferencia de conocimiento en sectores estratégicos como la minería.

Estas reuniones suponen un paso importante hacia la consolidación de una red internacional de colaboración en educación minera, abriendo nuevas oportunidades para estudiantes, docentes e investigadores.