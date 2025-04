La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía se suma al Día Mundial de la Meningitis, que se celebra hoy 24 de abril, con un balance de la estrategia de vacunación en la población diana. Según datos del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, la cobertura vacunal frente a la Meningitis supera el 90% en todas las cohortes, alcanzando en lactantes (Meningococo B) y bebés de 4 y 12 meses (Meningococo ACWY) más del 98%. En el caso de adolescentes de 13 a 18 años, la cobertura media de las cohortes se sitúa justo en el 90%, es decir, se han vacunado 591.752 de 657.722 adolescentes residentes en Andalucía.

Según el Servicio de Vigilancia y Salud Laboral de la Consejería de Salud y Consumo, a lo largo de 2024 se produjeron un total de 58 casos de enfermedad meningocócica en toda Andalucía, siendo Málaga (18) y Sevilla (10) las provincias con más casos. Además, en lo que va de año, ya se han registrado un total de 25 casos. Respecto al resto de provincias, se han diagnosticado siete casos en Cádiz y Córdoba, seis en Almería y Granada y dos en Huelva y Jaén.

Durante los años 2020 y 2021, las medidas de seguridad instauradas para el control de la pandemia Covid-19 llevaron a una práctica desaparición de los casos de meningitis. Posteriormente, se ha observado un incremento sucesivo de casos que van desde los 31 de 2022, a los 46 en 2023 y los 58 el año pasado. Los expertos ya avisaron en años anteriores de que, con la relajación progresiva de esas medidas, se produciría un aumento progresivo de los casos. De ahí la importancia de seguir reforzando la cobertura vacunal de la población y sensibilizando a la población de la importancia de la vacuna como principal medida de protección.

Causas de Meningitis

La mayoría de casos de meningitis se ocasionan en la infancia, en los primeros 4 años de vida, y en la adolescencia. Es una enfermedad potencialmente muy grave, ya que puede dejar secuelas para toda la vida hasta en un 30% de los casos, e incluso la muerte en un 10%.

La causa más frecuente es un grupo de bacterias, entre las que destaca claramente una bacteria llamada Meningococo, que produce la enfermedad meningocócica, que se puede manifestar como meningitis y sepsis, las formas de presentación clínica más frecuentes y graves. Existen varios tipos, siendo los meningococos B, C, W e Y los más habituales en toda Europa. Para todos ellos hay vacunas, y desde 2020 se han ido introduciendo en el calendario andaluz. Previamente, sólo se disponía en calendario de la vacuna del meningococo C.

Las otras causas de meningitis por bacterias en la infancia están sobre todo producidas por neumococo y Haemophilus influenzae tipo b, para las que también hay vacunas en el calendario desde 2016 en el caso del neumococo y desde hace más de 20 años para el Haemophilus.

Otras causas frecuentes de meningitis son los virus, enterovirus sobre todo, pero suelen ser de carácter leve y con muy buen pronóstico.

Campañas de vacunación frente a la Meningitis

Desde 2020, Andalucía ha ido planteando de forma progresiva una estrategia para evitar todos los casos de meningitis bacteriana en la infancia y la adolescencia, con empleo de diferentes vacunas en las edades de mayor impacto.

Desde el 1 de diciembre de 2021, Andalucía incluye en el calendario vacunal infantil, de forma gratuita, la vacuna del meningococo B (Bexsero), para todos los niños nacidos desde el 1 de octubre de 2021. La pauta consiste en 3 dosis, a los 2, 4 y 15 meses. Anteriormente, hasta el 60% de las familias andaluzas realizaban el enorme esfuerzo de comprar esta vacuna de forma privada.

Desde enero de 2020, la vacuna que previene la meningitis por 4 tipos de meningococo, A, C, W e Y, está incluida en el calendario vacunal gratuito de Andalucía en dos momentos cruciales: a los 12 meses y en la adolescencia. Además, a partir de febrero de 2024 se comenzó a vacunar con meningococo ACWY también a los 4 meses, siendo de las primeras comunidades en llevarla a cabo.

En la web de Andavac, el portal de referencia en vacunas para Andalucía, hay una zona dedicada a informar de todas estas vacunas, tanto a la ciudadanía como a profesionales sanitarios: https://www.andavac.es/campanas/meningitis/