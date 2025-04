La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública destinará este año 255.000 euros a garantizar que las víctimas de violencia de género cuenten con un profesional de la Procura que las represente durante todas las fases del procedimiento judicial, aunque no sea obligatorio, para evitar que tengan que acudir ellas a los juzgados varias veces y que puedan centrarse en su recuperación. La convocatoria de estas subvenciones que la Junta otorga a los colegios profesionales de procuradores se ha publicado hoy en el BOJA (https://juntadeandalucia.es/boja/2025/70/7) y el plazo para solicitarlas estará abierto hasta el 30 de junio.

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia gratuita de abogados y procuradores de oficio, pero la representación de estos últimos no es obligatoria en todas las fases del procedimiento judicial. Sin embargo, para reducir la doble victimización que implica para estas mujeres ir a los tribunales a distintos trámites, la Consejería de Justicia firmó un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores para sufragar que estos profesionales las representen en todo el proceso.

Para retribuir este trabajo de los procuradores, la Junta comenzó en 2021 a conceder subvenciones excepcionales a los Colegios de Procuradores si bien para dar estabilidad a esta medida y agilizar la tramitación de estos fondos, el año pasado se aprobó una orden de bases reguladoras para concederlas en régimen de concurrencia no competitiva. Anualmente se convocan y la Consejería hace llegar los fondos al Consejo Andaluz para que a su vez lo distribuya entre los colegios provinciales y éstos a sus colegiados.

Así, el año pasado, el Colegio de Procuradores de Almería recibió 19.481 euros; el de Cádiz 18.788 euros; el de Jerez de la Frontera 14.245 euros; el de Córdoba 7.248 euros, el de Granada 27.720; el de Huelva 12.782; los procuradores de Jaén un total de 14.938 euros; los de Málaga 58.520; el Colegio de Antequera 2.233 euros y el de Sevilla 68.992.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha puesto en valor la labor que realizan los procuradores y ha pedido a los jueces y fiscales especializados en Violencia de Género que informen a las víctimas de que pueden solicitar este servicio de manera gratuita desde el momento de la denuncia, “ya que muchas desconocen esta posibilidad y es algo que las va a aportar tranquilidad y seguridad, al no tener que preocuparse de trámites y plazos”.

En este sentido, Nieto ha destacado que “para las víctimas de violencia de género el mero hecho de tener que ir a los juzgados les genera tensión, temen encontrarse con su agresor y les recuerda una y otra vez lo vivido”.

Por ello, la Consejería de Justicia también está apostando por crear salas de espera separadas y confortables para las víctimas de este tipo de delitos en los edificios judiciales, que evitan cualquier contacto incluso con el agresor cuando acuden a declarar. Y desde 2018 ha multiplicado el número de Salas Gesell equipadas para la práctica de pruebas preconstituidas donde se graba su testimonio, con todas las garantías procesales, para que no tengan que repetirlo varias veces y ante distintos operadores jurídicos durante el proceso.