El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a cargar este lunes contra la gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Linares, denunciando una vez más la “falta de previsión y planificación” en materia de movilidad urbana y seguridad peatonal.

En esta ocasión, el PSOE pone el foco en la zona comprendida entre la Calle de los Bomberos y la Avenida Andrés Segovia, donde el deterioro estructural de una vivienda ha obligado a vallar el perímetro por motivos de seguridad. Sin embargo, este vallado ha supuesto la anulación total de la acera, obligando a los peatones a transitar directamente por la calzada, sin que se haya habilitado ninguna alternativa segura.

El concejal socialista Antonio Coronel ha criticado duramente la actuación del equipo de gobierno popular: “Estamos ante un nuevo ejemplo de desinterés por el día a día de los vecinos y vecinas de Linares. La respuesta del PP a los problemas urbanos es la improvisación, la cinta y la valla. Ni una sola medida pensada para proteger al peatón ni facilitar la convivencia en una zona que ya sufre una alta densidad de tráfico”.

Desde el PSOE se ha recalcado que este tipo de situaciones no son aisladas. Coronel ha recordado que hace solo unos meses se vivió una situación similar en el Paseo de la Ermita, donde las obras y obstáculos pusieron en evidencia la “ausencia total de planificación” para garantizar itinerarios peatonales seguros.

“El equipo de gobierno del PP se ha instalado en una política de parcheo. No planifican, no escuchan y no solucionan. Y lo más grave es que en su dejadez, ponen en riesgo la integridad de las personas que simplemente caminan por su ciudad”, ha denunciado el edil socialista.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista se exige al Ayuntamiento la adopción de medidas urgentes: habilitación inmediata de un paso alternativo seguro, señalización adecuada en la zona afectada y revisión técnica de otros puntos conflictivos de la ciudad que puedan representar un peligro similar para los peatones.