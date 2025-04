La III Bienal de Arqueología ‘Sociedades Íberas. Nuevas perspectivas arqueológicas de un proceso histórico’ se celebrará en el Museo Íbero de Jaén los días 8 y 9 de mayo y tendrá por título ‘Sociedades íberas. Nuevas perspectivas arqueológicas de un proceso histórico’, organizadas por el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la UJA, la Cátedra Arqueólogo Manuel de Góngora – Empresa Familiar Calderón de la UJA, la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Historia del CSIC y la Universidad de Alicante. Así se ha anunciado en la presentación de la misma, en la que el Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, se ha referido a la misma como una actividad consolidada que “demuestra la potencia de la UJA en el ámbito de la arqueología”.

“Con este evento -ha indicado Nicolás Ruiz- se confirma la idoneidad y viabilidad de un formato de congreso que se está consolidando como un modelo para la formación especializada y la transferencia social del conocimiento generado en torno a la arqueología”, ha asegurado, afirmando que, en este campo, la UJA “se ha convertido en una institución de referencia, generando sinergias y redes de colaboración con otras universidades y centros de investigación”.

Asimismo, ha destacado el objetivo que la UJA persigue con este tipo de encuentros: “transmitir a la ciudadanía todo el conocimiento generado en un ámbito, como es la arqueología, en el que nuestra universidad y nuestros investigadores/as son punta de lanza”, gracias al cu

Nicolás Ruiz ha apunta que precisamente en 2025 se cumplen 40 años de las I Jornadas sobre el Mundo Ibérico, celebradas también en Jaén, que tuvieron como objetivo proponer una revisión de los modelos tradicionales, en un momento que coincidía con la implementación de nuevos planteamientos (teóricos y metodológicos) en la arqueología española. En este sentido, ha explicado que haciendo coincidir con este momento histórico para la arqueología española, esta III edición de la Bienal de Arqueología se centrará de manera monográfica en una revisión actualizada de las sociedades iberas, poniendo de relieve que las sociedades íberas “representan una de las líneas de investigación del panorama nacional que ha experimentado un evidente avance científico”.

De esta manera, la bienal girará en torno a cuatro ejes: los modelos de poblamiento, las estrategias productivas y la articulación territorial; la movilidad, el contacto cultural y el cambio social; los paisajes simbólicos; los modelos sociales y las relaciones de género. En este contexto, se plantea una programación de primer nivel, contando con la participación de ponentes de avalada solidez científica, e incorporando perspectivas transversales que permiten abordar otros aspectos.

Por lo que respecta a sus objetivos, este encuentro persigue: revisar el “estado del arte” de la línea de investigación sobre las sociedades íberas; ofrecer una perspectiva amplia sobre el análisis arqueológico de la protohistoria en la Península Ibérica; y focalizar la formación específica en el proceso histórico de las sociedades iberas. “Y el fin último, transmitir y transferir este conocimiento que, a fin de cuentas, es la historia de los íberos”, ha declarado Nicolás Ruiz.

Por su parte, la profesora del Área de Prehistoria de la Universidad de Jaén y coordinadora de la III Bienal de Arqueología, Carmen Rueda Galán, ha destacado que la organización de esta tercera edición “supone la consolidación de una actividad científica muy importante para nuestra institución y plantea una programación fundamentada en expertos y expertas a nivel nacional e internacional, que abordarán una temática que define ampliamente la investigación que se desarrolla desde la Universidad de Jaén a través de su Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica”.

Sobre la propia bienal ha explicado que se desarrollará en dos jornadas completas, que se celebrarán en el Museo Ibero de Jaén. “A través de actividades científicas como ésta se pone de relieve la estupenda relación y la consolidación de dinámicas muy positivas que se establecen entre la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta y la Universidad de Jaén, a través del Museo Ibero y del IUIAI-UJA. También con el resto de instituciones a nivel provincial y municipal, que se definen a través de proyectos ampliamente consolidados como Viaje al Tiempo de los Iberos y de actuaciones de colaboración específicas que se van implementando con diferentes administraciones municipales de nuestra provincia, como el Ayuntamiento de Jaén, de Mengíbar, de Castellar, de La Bobadilla, de Hinojares, de Santo Tomé, de Santa Elena, Matos, Úbeda, etc., teniendo como eje de interés el estudio de las sociedades iberas, así como su valorización y transferencia social”, ha declarado.

Asimismo, ha explicado que la conferencia inaugural correrá a cargo de los catedráticos eméritos de la UJA Arturo Ruiz y Manuel Molinos, quienes plantearán un recorrido general centrado en el desarrollo que ha experimentado la investigación sobre sociedades iberas en los últimos 40 años. El resto de las intervenciones se han organizado en torno a 4 sesiones que abordan algunos de los principales aspectos de análisis y definición de las sociedades iberas. Como actividad complementaria, las sesiones de conferencias se completarán con una visita al Oppidum de Puente Tablas para conocer los avances en su investigación y las últimas acciones de su puesta en valor, que correrá a cargo de Carmen Rueda, Arturo Ruiz y Manuel Molinos.

Por último, el socio director del Área de Finanzas y Organización de Construcciones Calderón, Jesús Calderón Peragón, ha declarado que “una de las señas de identidad de Construcciones Calderón es la restauración del patrimonio, pues llevamos más de 60 años dedicados a ese ámbito y desde esa óptica hace 7 años propusimos la posibilidad de crear una cátedra de arqueología, desde el convencimiento de que la actividad investigadora no termina hasta que no se produce la transferencia de conocimiento a la sociedad”. “Constatar que 7 años después que no sólo fue una buena idea, sino que además tiene continuidad, para nosotros es una profunda satisfacción”, ha indicado.

La presentación ha contado además con la asistencia del concejal de Medio Ambiente, Patrimonio y Responsabilidad Patrimonial, José María Cano Ayllón; el diputado provincial de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano; el director del Instituto Universitario de Investigación de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, Juan Pedro Bellón; los catedráticos eméritos, Arturo Ruiz y Manuel Molinos, y la directora del Museo Íbero de Jaén, Concepción Choclán.