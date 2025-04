El concejal del Partido Popular de Linares, Raúl Caro-Accino acusa de mentir de manera continuada al líder de la oposición, Javier Perales: “Una vez más vuelve a demostrar que su interés por los asuntos que afectan realmente a Linares es nulo. El portavoz socialista no ha asistido a ninguno de los consejos de administración de Linaqua en los que se han tratado cuestiones clave para la ciudad. Perales es el cinismo llevado al extremo ya que no ha ido a ninguno de estos consejos desde que tomó posesión y por tanto sus acusaciones no es que carezcan de fundamento, es que carecen de conocimiento. Debe tener una agenda complicadísima y por ello no ha asistido nunca, siendo conocido como el consejero invisible. Aunque lo más sorprendente es que a día de hoy sigue sin presentar su dimisión a dicho consejo de administración, a pesar de haberla anunciado a los medios de comunicación. Esto reafirma que se trata de otra mentira más del señor Perales, quien no dice una verdad ni cuando da los buenos días”.

“Qué mala suerte ha tenido esta ciudad con el PSOE de Javier Perales, que sin haber asistido a ninguno de los consejos de administración donde se aprobaron casi la totalidad de los puntos por unanimidad, se permite el lujo de hablar de falta de debate o de transparencia, criticando las obras de infraestructuras como las de la Calle Baños o los aljibes, que habíamos programado y que ellos mismos firmaron. Suponemos que el señor Perales quiere emular a quien ha hecho de la mentira una profesión, su jefe Pedro Sánchez”.

Caro-Accino afirma: “Esta actitud no se limita únicamente a Linaqua. En el Ayuntamiento de Linares, Javier Perales está llevando a cabo el mismo modelo de dejadez en sus funciones, ya que asiste a algunas comisiones únicamente para firmar su presencia y marcharse. Esto muestra su nulo compromiso con la ciudad”.

“No aportan nada en las comisiones y solo se dedican a llevar mociones al pleno, con un afan de lucimiento pero de nula gestion por Linares. ademas intentan obstaculizar y paralizar la administración con sus continuas peticiones de acceso a expedientes buscando no sabemos qué, porque después de casi dos años siguen repitiendo dichas solicitudes de acceso, hasta en tres y cuatro ocasiones en un intento de paralizar la administración, algo que no van a conseguir», asegura.

El concejal popular afirma: “Están llevando a cabo una oposición destructiva, obsesionados con que las obras del Estadio Municipal del Linarejos no prosperen y tratando de apropiarse de un trabajo en el que no han hecho nada para impulsar implantación de empresas en el Parque Científico Tecnólogico de Santana”.

“Los socialistas saben perfectamente cómo han llegado aquí empresas como Desay, Escribano, Coronet, Evolutio, Cofares o Sicnova y a las que se seguiran sumando más proyectos empresariales aunque al PSOE no les guste esta realidad”, ha insistido Caro-Accino.

“Cabe recordar a los ciudadanos que la gran aportación de Javier Perales al desarrollo empresarial de Linares, ha sido el grupo Punch, el Linares Plaza y la fábrica de bicicletas”, ha ironizado.

El popular ha afirmado que «su deseo de que nada funcione llega a extremos tales, como votar en contra en comisión de las ayudas a la contratación que se llevarán al proximo pleno. Les parece mal que incentivemos a las empresas para que contraten trabajadores y les parece mal que dediquemos la partida del plan de empleo a crear Empleo”.

Caro-Accino concluye: “Desde el Partido Popular reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la gestión y la defensa de los intereses de los linarenses. Frente a las mentiras del PSOE, aportamos hechos y pruebas. Mientras algunos se dedican a difamar nosotros seguimos trabajando por el futuro y bienestar de la ciudadanía”.