El secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, ha anunciado en rueda de prensa la dimisión del Grupo Municipal Socialista del Consejo de Administración de Linaqua, en respuesta a lo que considera como «falta de transparencia, el oscurantismo en la gestión de los recursos hidráulicos y la absoluta ausencia de responsabilidad por parte del equipo de gobierno del PP».

“No podemos seguir formando parte de un Consejo en el que no se debate, no se decide y simplemente se nos traslada información. No vamos a ser cómplices de una gestión que está perjudicando a los vecinos y vecinas de Linares”, ha afirmado Perales, que a su vez ha asegurado que se trata de una «gestión marcada por la subida del agua y el abandono de infraestructuras Durante su intervención, Perales ha denunciado las políticas impuestas por el presidente del Consejo de Linaqua, Raúl Caro, primer teniente de alcalde, subrayando que por primera vez en la historia no es la alcaldesa quien asume la presidencia de este órgano».

Entre los hechos que el PSOE considera más graves, ha destacado la «subida del precio del agua para los próximos tres años –una medida aprobada sin consenso–, así como la remisión masiva de notificaciones sancionadoras a vecinos y vecinas por supuestas manipulaciones de contadores, con multas que rozan los 300 euros».

Además, ha censurado lo que considera «falta de información y planificación sobre obras hidráulicas en la ciudad, como las actuaciones en la calle Baños o el estado de la piscina cubierta, cuya cubierta continúa deteriorada sin solución ni presupuesto a la vista». “En cinco años, el señor Caro nunca ha incluido este asunto en el orden del día. Sí ha subido su retribución, pero no ha arreglado ni una gotera”.

El PSOE habla de contraste entre la gestión estatal y el abandono local

El líder socialista ha alertado sobre una situación que consideran alarmante: “Mientras el Gobierno de España trae inversiones y empresas a Linares, el Ayuntamiento deja escapar oportunidades. Un ejemplo claro es la empresa que finalmente se instalará en Villanueva de la Reina, cuando su primera opción fue Linares”, ha aseverdo Perales.

Ha recordado que el Gobierno de España ha impulsado proyectos como los 83 millones de euros del convenio con Defensa para Signova o la implantación de empresas como Escribano en el Parque Empresarial Santana. En contraste, ha criticado la «falta de impulso del PP, que solo recicla anuncios pasados y deja proyectos vitales como el estadio de Linarejos en una situación paralizada y con riesgo de perder financiación».

Comercio local, mercado ambulante y transparencia institucional

Perales dice también qua hau una falta de apoyo al comercio local, con «la negativa del equipo de gobierno a aceptar planes de ayudas propuestos por el PSOE en varias ocasiones». Asimismo, ha cuestionado el trato recibido por los vendedores ambulantes, “a quienes se pretende expulsar de la plaza del Ayuntamiento, su ubicación habitual desde hace 22 años, sin ningún consenso”.

En materia de transparencia, ha exigido que el Consejo de Linaqua rinda cuentas en la Comisión de Servicios Públicos, como corresponde legalmente. «Ni los partidos de la oposición ni la ciudadanía pueden seguir recibiendo la información a última hora y por vía electrónica, sin debate real».

Llamamiento a la oposición y exigencia de responsabilidades

Javier Perales ha hecho un llamamiento al resto de grupos de la oposición para que valoren su permanencia en el Consejo de Administración de Linaqua: “Nos preguntamos qué pintamos allí si ni siquiera podemos decidir. Es hora de cambiar las reglas del juego”.

Por último, ha exigido a la alcaldesa de Linares que asuma sus funciones como presidenta del Consejo, tal y como ha sido tradición en todos los gobiernos municipales, y que recupere el control institucional de una gestión que afecta directamente al bienestar de toda la ciudadanía.