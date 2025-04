La Diputación Provincial de Jaén está ejecutando en la actualidad un total de 38 proyectos que cuentan con una financiación europea que asciende a 50,85 millones de euros. Así se ha puesto hoy de manifiesto en una nueva reunión de Espacio Europa, el grupo de trabajo impulsado por la Administración provincial para la captación de fondos europeos, un foro en el que han participado la vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, y la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, y en el que Parra ha lamentado “el obstruccionismo de la Junta” en algunos de los proyectos que tienen apoyo económico europeo, como la iglesia de Santo Domingo o varios convenios ligados a iniciativas turísticas.

En esta reunión se ha recordado que los fondos europeos “requieren estar permanentemente pendientes, y de ahí que naciera Espacio Europa, porque es un grupo pensado para ver qué problemas y qué situaciones hay que solventar en la realización de esos proyectos que tienen una enorme complejidad, especialmente porque funcionan con unos procedimientos muy específicos, pero también porque los tiempos de ejecución son cortos y limitados”, según ha explicado el responsable de la parcela económica en la Diputación.

En esta línea, ha aseverado que “esto requiere de una administración ágil y eficiente”, respecto a lo que ha revelado que “tenemos que decir que algunos de estos proyectos se están truncando cuando interviene la Junta de Andalucía. Nos estamos encontrando con demoras de meses para firmar convenios con permisos y autorizaciones que no llegan”. De hecho, ha subrayado que “es importante saber que va pasando el tiempo, un tiempo que ya no tenemos, y que lo que ya podemos decir es que hay una política o una estrategia de obstruccionismo por parte de la Junta de Andalucía”.

Todo esto se aprecia “claramente”, según Pilar Parra, “en el seguimiento que hacemos de los proyectos, porque no se trata ya de que den recursos a la provincia de Jaén y, en este caso, a la Diputación, sino que no nos los quiten, pues los plazos son cortos y si no ejecutamos con agilidad las actuaciones previstas podemos perder esos fondos”. Para concretar esta denuncia, la vicepresidenta segunda ha puesto varios ejemplos de proyectos que están “paralizados”. Entre otros, ha citado la iglesia de Santo Domingo, que “después de un calvario de autorizaciones, de permisos, de obtener recientemente esa licencia del Ayuntamiento de Jaén para las obras, pues llevamos ya más de una semana y media pidiendo las llaves, que por otro lado son las llaves de nuestra casa, porque esa capilla, esos espacios, son de la Diputación, que en su día los cedió a la Junta de Andalucía, una cesión que finaliza en el año 2026, pero ahora es fundamental que nos den las llaves porque hablamos de una inversión de tres millones de euros sufragados en parte con fondos europeos”.

Sobre esta actuación, Parra ha insistido en remarcar que “el plazo de ejecución de estas obras llega hasta marzo de 2026, y ya vamos muy ajustados de tiempo”. “Por más que pedimos las llaves verbalmente, por teléfono, con cartas, lo cierto es que estamos ahí esperando que se abran las puertas para poder trabajar”, ha criticado. Otras iniciativas que también se han visto afectadas por esta “estrategia obstruccionista de la Junta” son el Plan de Sostenibilidad Turística de Cazorla, Segura y Las Villas, que cuenta con un presupuesto de 2,35 millones de euros “con el que queremos llevar a cabo actuaciones incluso en instalaciones y espacios de la Junta de Andalucía, y desde el mes de enero estamos esperando los convenios”.

Pilar Parra se ha referido a otras propuestas, como “la accesibilidad del sendero de las Acebeas o la eficiencia energética de dos casas rurales, la de Santo Domingo y también del hotel de Riogazas”. Además, ha hecho alusión a “otra serie de problemas para hacer un aparcamiento y un acceso a una de las casas forestales que se encuentra en el pantano del Tranco”. También ha citado otro de los proyectos más emblemáticos que cuentan con apoyo europeo, como es el de OleotourJaén, con un presupuesto de 4,5 millones con los que, entre otras iniciativas, “queremos actuar en la Hacienda La Laguna para mejorar el Museo de la Cultura del Olivar y del Aceite, y en este caso ocurre lo mismo que en los anteriores, no llegan las autorizaciones ni los permisos”. En definitiva, como realmente ha enfatizado Parra, “lo que hemos encontrado siempre que interviene la Junta de Andalucía, y aunque sea para mejorar sus propios espacios e instalaciones, son zancadillas y hay que denunciarlo y pedirle que rememos todos en la misma dirección”.

En esta reunión de Espacio Europa, se ha hecho balance de los proyectos que en la última década han contado con financiación europea en la provincia de Jaén. “Si se suman al marco comunitario 2014-2020, los fondos de recuperación y ahora el marco comunitario 2021-2027, en la última década se han finalizado o están en marcha en la provincia jiennense un total de 60 proyectos por valor de 99 millones de euros, y eso supone que contamos con una subvención europea de 85,26 de euros”, ha apuntado la vicepresidenta segunda de la Diputación. En esta reunión también se ha dado cuenta de los proyectos que en general llegan a la provincia de Jaén, “que ya suman unas cifras importantes, concretamente 893 millones de euros que se han ido adjudicando en los distintos marcos comunitarios y también en los programas de recuperación”, ha finalizado Pilar Parra.