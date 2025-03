Los quince trabajadores sociales que desarrollan su labor en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén han realizado durante el pasado año casi 21.000 intervenciones sociosanitarias, de las cuales, 16.800 han sido en Atención Primaria y unos 4.000 en el Hospital Universitario San Agustín, de Linares. Estos profesionales han brindado acompañamiento y orientación a los pacientes, así como les han gestionado los recursos sociosanitarios necesarios para poder mejorar sus condiciones de vida, realizando un apoyo psicosocial y facilitando su proceso de recuperación con las garantías de un abordaje integral.

Estos profesionales trabajan en estrecha colaboración con el personal sanitario para detectar, evaluar y atender situaciones de riesgo social que puedan afectar la salud de las personas. Entre sus funciones destacan la orientación y asesoramiento en trámites administrativos, la gestión de recursos asistenciales, la prevención de situaciones de exclusión y el apoyo en crisis sociofamiliares.

Doce de estos profesionales pertenecen a los centros de salud del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén y tres al centro hospitalario linarense. Todos ellos dependen del Servicio de Atención a la Ciudadanía de esta área sanitaria jiennense. Su jefa de servicio, Montserrat Martínez, ha indicado que “en un contexto donde la vulnerabilidad y el riesgo social afectan directamente al acceso y la calidad de la atención en salud, la labor de los trabajadores sociales sanitarios se vuelve esencial. A través de sus acciones, no solo garantizan la equidad en la atención médica, sino que también promueven la participación comunitaria y ciudadana, generando redes de apoyo que fortalecen el bienestar social”.

Uno de los logros más significativos que ha conseguido ha sido la inclusión de más de 1.000 mujeres en grupos socioeducativos para personas con malestar emocional que proporcionan recursos para resolver los problemas del día a día. Se trata de grupos de 8 a 15 personas compuestos por mujeres que en sesiones semanales se reúnen como grupo de apoyo y en los que se trabajan numerosos temas como la comunicación, la autoestima, el empoderamiento, la resolución de problemas etc. Estos espacios permiten abordar la salud desde una perspectiva integral, contemplando los determinantes sociales que influyen en el bienestar de las personas.

“La salud no solo depende de los tratamientos médicos, sino también de determinantes sociales o económicos s que influyen en el bienestar de los pacientes. Nuestro trabajo es garantizar que ninguna persona se quede atrás por razones económicas o sociales”, ha explicado Martínez.

Reconocimiento al compromiso

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén se ha querido sumar a la conmemoración del Día Mundial del Trabajo Social, que se celebró el pasado 18 de marzo, visualizando el valor de la labor diaria de este colectivo profesional en los centros sanitarios al ser bastante desconocido. Se une, por tanto, al reconocimiento del compromiso profesional con la realidad social contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de pacientes y familias.

Las Unidades de Trabajo Social sanitario se encuentran presentes en hospitales, centros de salud y otros dispositivos sanitarios, ofreciendo atención personalizada y adaptada a cada caso. Su intervención no solo mejora la situación individual de los pacientes, sino que contribuye a fortalecer el tejido social y a reducir el impacto de la vulnerabilidad en la salud pública.

Junto con la actividad asistencial, en los centros sanitarios se resuelven problemáticas sociales de sus pacientes en el marco de una labor que aporta atención integral a los colectivos vulnerables. Destacan en su actividad numerosos programas asistenciales vinculados a diferentes colectivos en riesgo: Pediatría social, personas dependientes, gestantes en riesgo social, madres adolescentes, violencia de género, agresiones sexuales, interrupción voluntaria del embarazo, pacientes y entorno ELA, Ictus, adicciones, inmigrantes, cronicidad, discapacidad o exclusión social. Ello sumado a prestaciones puntuales en situaciones de abandono como la gestión de dietas o entierros.

En Atención Primaria destaca la resolución de demandas sociales, clínicas o administrativos. Para ello realizan visitan domiciliarias, consultas telemáticas y presenciales, además de su fomento e impulso de grupos socioeducativos.

Asimismo, colaboran con el registro de voluntades vitales anticipadas. Y también suman su apoyo con la participación en comisiones y equipos de trabajo como en Humanización, Violencia de Género, Ley Orgánica de Eutanasia y Erascis (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social), entre otros. También se están desarrollando grupos socioeducativos, llamados GRUSVEN, para la reducción del daño por el consumo de benzodiazepinas y otros opiáceos.