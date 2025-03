La Junta cancela 222 viviendas de uso turístico en la provincia tras las medidas de control y regulación impulsadas en coordinación con los municipios

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha detallado las medidas impulsadas para la gestión de estos alojamientos para consolidar en Andalucía un turismo sostenible, regenerativo y respetuoso con los residentes

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha informado este viernes que su departamento ha cancelado un total de 6.771 viviendas de uso turístico (VUT) desde 2024 tras las medidas de control, regulación y ordenación impulsadas por la administración autonómica en coordinación con los ayuntamientos andaluces. De ese total, 222 corresponden a la provincia de Jaén.

Así lo ha explicado el consejero en Sevilla en una rueda de prensa acompañado por los delegados territoriales de Turismo, Cultura y Deporte donde ha detallado las medidas tomadas para mejorar el control y la ordenación de las VUT. “Nuestra tarea y obligación como administración competente es su regulación y ordenación, no su demonización”, ha dicho.

Además, según ha recalcado, “nuestra gestión turística no está pensada sólo para el visitante”. “El habitante de nuestras ciudades es un actor decisivo a la hora de planificar nuestras políticas”, ha dicho valorando las políticas impulsadas que han permitido la cancelación de 6.771 en Andalucía y 222 en la provincia de Jaén entre cancelaciones de parte o de oficio a instancias de los ayuntamientos y de la Consejería a causa de la normativa urbanística o turística.

En este sentido, Arturo Bernal ha apuntado que la proliferación de las VUT se ha extendido por todo el país. Por ello -ha continuado-, nos sorprende “la poca implicación que hasta ahora ha tenido el Ministerio de Turismo”. “Llegamos tres años solicitando una Conferencia Sectorial en la que se aborde este asunto”.

“No hemos recibido respuesta alguna del ministro. Sorprende el poco peso que el Turismo tiene en el Gobierno central, pese a ser una de las principales industrias de España y siendo motor de motores”, ha lamentado poniendo el ejemplo la administración andaluza que sí se pone a trabajar ante este fenómeno, para consolidar el turismo sostenible, regenerativa y respetuoso con los residentes.

Para esta tarea, el consejero ha detallado las herramientas impulsadas entre las que se encuentra, a nivel normativo, el Decreto de Viviendas de Uso Turístico. Un texto consensuado que reconoce las competencias de los ayuntamientos, estableciendo que, por razones imperiosas de interés general, podrán establecer limitaciones en el número de VUT por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zonas.

Además, se han firmado convenios de colaboración con las ciudades de Sevilla, Granada, Cádiz, Málaga y Jerez de la Frontera. “Los objetivos de esta colaboración son mejorar la coordinación administrativa para una gestión eficiente y más ágil en el intercambio de información”, ha explicado para el tratamiento de la información de forma más integrada y automatizada para la detección de incumplimientos.

También, en coordinación con los municipios, se ha aprobado el Decreto Ley 1/2025, de 24 de febrero de medidas urgentes en materia de vivienda, a instancias de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. Así, la normativa contempla para los municipios en los que concurran razones imperiosas de interés general, el cambio de usos, así como la posible suspensión de licencias de VUT.

Lucha contra la clandestinidad

Bernal ha destacado además el importante esfuerzo que desde la Consejería se está haciendo en materia de lucha contra la clandestinidad. Las denuncias y comunicaciones recibidas a través del buzón de colaboración ciudadana en materia de lucha contra la clandestinidad están derivando en la apertura de los correspondientes procedimientos sancionadores.

A todo ello se suma la futura puesta en marcha un proyecto Scraping, un proceso por el que se extrae información de sitios web de forma automatizada, a través del cual los inspectores podrán detectar VUT que sin contar con el correspondiente número de Registro de Turismo de Andalucía se encuentran en las principales plataformas online.

Estas acciones van en línea con el Plan de Inspección Programada del año 2025, una labor que no solo se realiza de forma presencial, sino que también se está avanzando en otras medidas de gestión automatizada. Entre ellas, la integración de base de datos con firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos o los procesos de web Scraping.

Se toman además también medidas preventivas, como robotizaciones en pantallas de inicio de inscripción donde de forma automática se generan por integración de bases de datos, avisos al ciudadano sobre la inscripción que pretende realizar en aquellos casos donde existen limitaciones urbanísticas del Ayuntamiento.

Mejoras operativas en el registro turístico

Además, para evitar el acceso al Registro de Turismo de Andalucía de VUT ubicadas en zonas ya limitadas por los Ayuntamientos, Arturo Bernal ha avanzado la puesta en marcha una mejora en Sevilla y Málaga de tal forma que, quien pretenda inscribir una VUT en zona limitada al introducir su referencia catastral, le saldrá automáticamente un aviso.

“La vivienda que usted va a inscribir se encuentra en una zona declarada saturada por el Ayuntamiento competente, por lo que, si decide seguir adelante con el trámite de inscripción, se le advierte de la posible exigencia de responsabilidades administrativas, así como que de forma inmediata se iniciará el procedimiento para la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía”, comunica el aviso.

El consejero ha explicado que la cancelación de la VUT podrá implicar la imposibilidad de una nueva alta para la misma vivienda por un plazo de un año. Además, en la nueva Ley de Turismo está infracción será considerada como muy grave y tendrá una sanción de entre 100 mil y 600 mil euros.

Todas estas medidas, según ha resumido Arturo Bernal, responden a cómo el Gobierno de Juanma Moreno entiende el turismo inteligente, poniendo como prioridad primera a los andaluces. “Continuamos así trabajando para que nuestro modelo turístico siga siendo un referente y siga generando oportunidades de futuro para los andaluces”.