Partido trascendental para el Cliniqas.com en tierras catalanas este viernes a las 20h.

Cada semana, el Cliniqas.com disputa el partido más importante de la temporada, y es que conforme van pasando las jornadas, los enfrentamientos de nuestro equipo se presentan más decisivos que los anteriores vistos que, lógicamente, el final de la temporada se va a acercando. No está nuestro equipo en una mala situación, pero tampoco es la mejor posible. Fuera del descenso desde hace unas semanas, si, pero la intención es tratar de alejarlo lo máximo posible para no sufrir desesperadamente en las últimas jornadas. La situación está tan apretada en la zona baja de la tabla que, el equipo que marca el descenso tiene actualmente 11 puntos, y el que ocupa la última plaza europea posee 13, lo que indica que las nuestras no se pueden despistar, pero tampoco Hujase, Vic, Irún o Tramuntana, ya que la situación de todos estos equipos puede cambiar en una sola semana.

Cierto es que Tramuntana esta semana no disputa jornada liguera debido a la imparidad de equipos que militan en la Liga Iberdrola (11), por lo que el partido de las nuestras se presenta fundamental para alejarse de la zona de descenso que marcan nuestros rivales de la semana pasada. Para ello se necesita vencer en un partido «trampa», y es que nuestros rivales ocupan actualmente la última plaza de la clasificación, y una derrota ante el Cliniqas.com puede dejarlas prácticamente descendidas, por lo que entendemos que las catalanas tratarán de poner en liza el mejor equipo posible, con la temida Limei Hu a la cabeza, si bien, esta extraordinaria palista que ha vencido los seis puntos que ha disputado, lleva varias semanas sin ser de la partida. Otros peligros son Peiyu Zhu o las prometedoras jugadoras nacionales que militan en este conjunto.

Por parte del Cliniqas.com solo podemos asegurar la presencia de la capitana Roxana Istrate y de la marbellí Yanira Sánchez. La tercera jugadora será casi con toda seguridad una de las chicas asiáticas que militan en nuestra plantilla, si bien, no podemos asegurar en estos momentos cual de ellas será la elegida. Lo que es seguro es que el Cliniqas.com necesita un triunfo, lo mismo que la UES Sant Cugat, lo que asegura un partido tremendamente interesante. El objetivo real es alejarse del descenso. Lo de soñar con Europa, lo dejaremos para más adelante si el calendario y el buen hacer de las nuestras nos lo permite.