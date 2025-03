El 14 de marzo de 2024, ‘CaraBê’ ha lanzado su primer single, titulado “La llorona”, mezclado y masterizado por Andrés Honrubia. Además, el dúo estrena el videoclip del tema, dirigido por los linarenses José Casas y Juanjo Avi.

CaraBê es un dúo musical formado por el violinista, compositor y productor Alex Medina y el productor, deejay y especialista en sintetizadores Kukhi Bambuk. Su propuesta fusiona la música clásica y los sonidos de la vieja escuela con la música electrónica más actual, melódica y vibrante, y explora géneros como el dance, el trance y el techno comercial.

El videoclip, rodado en Linares bajo la dirección de José Casas y Juanjo Avi, ha contado con un equipo técnico local. Entre sus integrantes destacan Agus Lamson como director de arte y responsable de efectos especiales, Esperanza Castilla en el rol de ayudante de dirección y Cristian Martínez como operador de cámara. Además, el proyecto ha contado con un equipo de producción formado por diversos profesionales de la ciudad.

El elenco lo encabeza el bailarín cordobés Boogie (Electric Bogaloo Crew) en el papel de Mozart, acompañado por las intérpretes Luly, de Jaén, y las linarenses Rosh H. de Vera y Fabiola Romero, quienes dan vida al trío de vampiras. Con un guion original de los propios músicos, Casas y Avi nos invitan a adentrarnos en una aventura fantástica y bizarra, donde la comedia y el horror se combinan en un homenaje al cine de género fantástico y de terror de serie B.

Alex Medina

Sobrino del gran cantante, compositor y productor Alejandro Jaén, de quien recibió sus primeras nociones e influencias musicales. Estudió con Scott Flavin en la Philip and Patricia Frost School of music Miami (2008) y con Rafael Herrador (concertino de la orquesta RTVE), entre otros. Obtuvo el Grado en Interpretación de violín en 2019 y finalizó un máster oficial en 2022. Ha realizado numerosas giras y festivales a lo largo de la Península con su violín eléctrico, así como actuaciones en discotecas y salas como Olivia Valère, New Garamond o Maui Beach. Cabe destacar el lanzamiento en solitario de su propio disco, en el que experimenta con fusiones de música electrónica y diversos estilos.

Kukhi Bambuk

Estudió Piano y Composición Musical en el conservatorio y Magisterio en la especialidad de música en la Universidad de Jaén. Desde muy joven realizó sus propias mezclas bajo diferentes seudónimos como Dj Virtu, JDavis y Chicken Noise y, bajo el seudónimo de Merivee, compuso un álbum de metal industrial con temas propios.

Fruto de su experiencia musical, en 2020 se rebautizó como Kukhi Bambuk y comenzó a trabajar junto a Alex Medina, con quien fundó el dúo CaraBê, donde participa como deejay introduciendo toques electrónicos mediante sintetizadores y teclados.