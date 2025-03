Agentes pertenecientes a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Linares, investigan como presunto autor de un delito de Violencia de Género a F.S.G., primer asesino de violencia de género condenado a prisión permanente revisable, y que al parecer podría ser autor de un nuevo delito de la misma índole, perpetrado en esta ocasión desde el propio Centro Penitenciario de Jaén, donde se encuentra cumpliendo condena.

Para esto, el denunciado se vale de la amistad que tiene en prisión con un familiar de la víctima, para conocerla e iniciar con ella una relación sentimental que dura alrededor de 8 meses, cuando es de manera fortuita como la denunciante conoce los antecedentes del denunciado y el verdadero motivo de su condena en prisión, resolviendo en ese momento cesar la relación, momento en el que el autor no acepta esta decisión y comienza a amenazarla y coaccionarla, en primera instancia, mediante llamadas telefónicas y tras el bloqueo de éstas, mediante correo postal, correspondencia

entregada a los agentes encargados de la investigación como prueba de los hechos que la víctima denuncia en su comparecencia en sede policial.

En atención a los protocolos de actuación establecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad y el Cuerpo Nacional de Policía, el denunciado es catalogado por los investigadores como agresor persistente, ya que al mismo le constan además del asesinato de su expareja, delitos similares sobre otras 5 víctimas más, encontrándose todas ellas en el sistema VIOGEN, tratándose este, de un caso de alta complejidad donde se presentan niveles de riesgo más acusados y variados.

La Policia Nacional significa que «las numerosas llamadas efectuadas y correspondencia remitida a la víctima por el autor, se producen en un corto periodo de tiempo, en apenas dos (2) meses, lo que ayuda a comprender el nivel de acoso que el denunciado impuso a la afectada, desprendiéndose además tras la lectura del contenido de las cartas, como se produce de manera indiscutible el llamado ciclo de la violencia de género, resultando que en los primeros mensajes que recibe», el autor recalca según la policía el supuesto amor que procesa a su víctima destacando sus virtudes con frases como “ERES LO MÁS IMPORTANTE DE MI VIDA Y POR ESO OS HE PUESTO EN MI TESTAMENTO, A TI Y A TUS HIJOS”, pasando seguidamente a amenazarla con autolesionarse y culpabilizándola con expresiones como “SI NO PUEDO ESTAR CONTIGO, NO QUIERO VIVIR” finalizando esta escalada de violencia con amenazas directas a la víctima “ SI TÚ NO ESTÁS CONMIGO, PREFIERO MARCHARME AL CIELO; MI DOLOR SERÁ TU PUTA PESADILLA, COMO PARA ESE DÍA YO NO TENGA TODO ESO QUE YO PIDO; TIC, TAC, TIC, TAC; VOY A SER UN HIJO DE PUTA, ESO ES LO QUE A TI TE MOLA ME HAN DICHO, NO TAN BUENAZO, EL PUTEO TE VA MÁS, PUES JUGUEMOS”.

Una vez finalizada la investigación y recopilados todos los medios de prueba posibles, los agentes pertenecientes a la UFAM de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Linares, dan cuenta de todo lo instruido al Juzgado competente en materia de Violencia de Género de la localidad de Linares, así como al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Jaén, con el fin de que se lleven a cabo aquellas acciones que por parte del sistema Judicial se estimen convenientes.