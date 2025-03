El Tecnigen Linares logra un punto importante ante el Hortitec Alzira, y aunque la permanencia se aleja, las posibilidades y la ilusión siguen intactas.

Nuestro primer equipo masculino se desplazaba en la jornada del viernes hasta la Comunidad Valenciana. Allí esperaba el Hortitec Alzira. Los nuestros necesitaban imperiosamente la victoria para seguir soñando, y aunque no se logró y los resultados de los rivales no acompañaron, el milagro aún es posible y la ilusión permanece intacta.

Saintilan por parte local y Chen You Wang por parte del Tecnigen abrían el encuentro. El francés del conjunto valenciano logró imponerse de forma que adelantaba a los suyos. Carlos Caballero se medía en el segundo punto al italiano Vallino, que a pesar del buen momento de nuestro canterano, lograba ampliar la ventaja de los valencianos. Nuestro capitán, Israel Rodríguez, se vio en la imperiosa necesidad de sumar ante el español José Carlos Guillot para mantener con vida al Tecnigen Linares. No defraudó a nuestro jugador y recortaba diferencias.

Con 2-1 para los de Alzira se llegaba al ecuador. Carlos se cruzaba ante Saintilan se llevaba el cuarto punto para empatar un duelo que no había empezado bien. Pero la remontada era posible y lo demostró Wang ante Guillot, ya que el asiático adelantaba al Tecnigen Linares, que se aseguraba al menos un punto en tierras valencianas. De nuevo entraba en escena Israel, pero esta vez ante el italiano Vallino. Vendió cara la derrota el “capi” ante el jugador local, que necesitó de cuatro set para llevarse el punto y darle el empate a su equipo.

La situación sigue siendo muy complicada. La próxima semana nos visita el colista y un triunfo se presenta indispensable si no se quiere dar la temporada prácticamente por finalizada. Desde que el Tecnigen recibió la sanción de tres puntos, ha sumado prácticamente en todos los encuentros. Nuestros chicos no bajan los brazos, y la afición, no deja de confiar en ellos. Todo es posible…