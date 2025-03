El Ayuntamiento de Linares ha solicitado a la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España una reunión para tratar acerca del continuo desmantelamiento de las infraestructuras ferroviarias de la provincia de Jaén, con el fin de intentar alcanzar una solución sobre este asunto de manera perentoria. Y es que la provincia va a sufrir un aislamiento general debido a las obras de adecuación de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, cuyas obras previstas dejarán sin transporte, tanto de mercancías como de pasajeros, al territorio jiennense durante casi un año, según la duración estimada de dichas obras.

Es por ello que la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, y el alcalde de la Entidad Local Autónoma Estación Linares-Baeza, Melchor Villalba, han firmado conjuntamente una carta dirigida al secretario de Estado, a la que se adhieren hasta veinte ayuntamientos de la provincia (Alcalá la Real, Arjonilla, Arquillos, Baeza, Bailén, Bélmez de la Moraleda, Espeluy, Frailes, Guarromán, Jabalquinto, Jamilena, Jódar, La Carolina, Los Villares, Rus, Santisteban del Puerto, Segura de la Sierra, Torreblascopedro, Torredonjimeno, Torres de Albanchez), además de entidades como la Plataforma en Defensa del Ferrocarril y la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Linares-Baeza, organizaciones sindicales y empresas, para propiciar un encuentro que permita abordar este asunto de tanta relevancia.

“Jaén no puede permitirse el lujo de perder esta comunicación ferroviaria durante tanto tiempo, más aún tras haber perdido el AVE y la autopista eléctrica, debido a la repercusión tan negativa que tendría sobre tantas empresas que cuentan con proyectos de gran importancia, con una elevada facturación y que tanto favorecen el empleo de la región. En el caso concreto de la Estación Linares-Baeza, el perjuicio es aún mayor si cabe, dada la trágica disminución de trenes de pasajeros, cuya actividad actualmente se ve reducida a niveles mínimos, por lo que estas actuaciones en la autopista ferroviaria no pueden quedar sin una solución que, al menos, minimice las fatales consecuencias de dicha estación. Dada la complejidad y relevancia de este asunto, confío en que una reunión presencial nos permitirá discutir en profundidad las posibles alternativas y la estrategia para abordarlo de manera eficiente, de forma que se puedan buscar soluciones, que no afecten a la realización del proyecto de autopista ferroviaria, pero que tampoco impidan que la provincia de Jaén pueda seguir desarrollándose”, recoge la carta.