La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) de Linares organizó el Domingo 9 de Marzo una actividad “Mujeres de Linares y su Arte” con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La sala de exposiciones de El Pósito acogió un emotivo acto en el que se reivindicó y se reconoció la labor desempeñada por mujeres de todo el mundo y en especial a las 5 homenajeadas.

La presidenta de AFAMMER-Linares, Francisca Montes Rosales “agradeció la presencia y gran acogida de la actividad a los asistentes. “Es un día muy importante y reivindicativo. En 1995 Afammer Nacional con nuestra presidenta Carmen Quintanilla estuvimos en la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, el foro internacional del que nació esta Plataforma de Acción , reunió a 189 países cuyo compromiso global era la igualdad de género. Este año hemos vuelto a dar voz a las Mujeres Rurales en la Naciones Unidas”. “En España el primer día que se celebro el Día de la Mujer fue en 1978 la tasa de actividad de la mujer era un 28% y actualmente es 54% aunque las cifras hayan mejorado existe desigualdad ya que un 93% de mujeres trabajan a tiempo parcial. El 80% del territorio es rural. Del cual casi unas 80mil mujeres viven en zonas rurales y no lo tienen fácil, por ser mujer, por vivir en zonas con poca población y por cultura e ideales ya obsoletos. Nos queda mucho por recorrer pero todos hombres y mujeres, partidos políticos, asociaciones debemos remar juntos en la misma dirección para conseguir una igualdad efectiva y real”.

A continuación quiso dedicar unas palabras a los asistentes Ángeles Isac Gracia Coordinadora del IAM “Estamos más unidas que nunca. Sabemos lo que hay que hacer y el proyecto común a seguir ayudándonos unas a las otras, empoderando a la mujer y aliviándolas en su carga compartiendo momentos entrañables de esos que no se olvidan” “Hoy volvemos a reivindicar la situación en el que solo desde la unión, el trabajo conjunto, las ideas claras y saber el proyecto y el camino que tenemos que recorrer para conseguir los fines a los que nos hemos comprometido que no es otra cosa que ayudar a las mujeres y nos van a encontrar siempre a su lado. ”.” En definitiva felicidades a todas y en especial a estas 5 mujeres por su buen hacer y el magnífico

trabajo que realizan”.

Las homenajeadas contaron sus vivencias y emocionaron a todos los asistentes. Al finalizar su intervención mujeres de la junta directiva de Afammer obsequiaron a las homenajeadas con un jardín Infinito.

Laura Merelo – Bailarina y coreógrafa. Referente en el ámbito de la danza no solo en Linares sino a nivel Nacional. Destacada coreógrafa y profesora de danza española, reconocida por su labor en la enseñanza en la que lleva más de 17 años enseñando pasos de ballet y transmitiendo valores, el amor y pasión por la danza. Empresaria y directora de la escuela Aire Danza de Linares. Sus alumnas son campeonas de España durante 3 años seguidos y 4 premios en el concurso europeo Vive tu sueño. 2023 galardonada con el Premio Nacional Duende a la mejor coreógrafa en categoría de clásico contemporáneo, otorgado por Dancing Star. Ha colaborado con la Universidad de Jaén impartiendo talleres de danza urbana en la Aula de Artes escénicas. Para ella “ser bailarina es el sueño de mi vida empecé a bailar con 10 años. La vida de una bailarina no es nada fácil. El mundo del ballet se caracteriza por la competencia tan feroz que hay entre las compañeras y eso me llamó la atención. He pasado por muchas experiencias y tuve claro que mis alumnos nunca iban a pasar por el infierno que he pasado yo. Como mujer y como profesora considero que todos los dias debo ser ejemplo para esas niñas y ser la mejor versión de mi misma practicando con el ejemplo. La meta es bailar bien pero para eso no tienen que ser malas personas. Tienen que ser buenas compañeras y buenas mujeres y apoyarnos unas a las otras que ya bastantes barreras hay en el día a día. Estoy muy orgullosa de mis niñas por sus valores, su esfuerzo y en mis clases no se dice no puedo se dice no me sale, podemos en todo lo que nos propongamos”.

Alba Martos Garrido – Cantaora. No pudo asistir por problemas climatológicos. Su madre quiso compartir como es Alba “una gran luchadora, muy buena hija y desde muy pequeña el flamenco es su pasión, se ponía canciones de flamenco y nosotros en la casa no escuchábamos flamenco”. Comenzó en 2013 .Ha recorrido escenarios y tablados por todo el territorio nacional e incluso por el extranjero. Ha compartido escenario en dos ocasiones con la artista y cantaora Carmen Linares. Ha actuado con gente muy importante del panorama del flamenco como Manuel Lombo, David Palomar entre otros. Ha ganado numerosos premios. Actualmente estudia en el conservatorio superior de música de Rafael Orozco.

Encarni Ruiz Camacho – Pintora y docente. La pintura es su pasión, lleva toda la vida pintando y de esos 15 años siendo docente en la Casa de la Cultura. Sus cuadros estan cargados de realismo y de color. Llevo muestras de sus obras, explicó técnicas e incluso la técnica en 3D.

Ana García Briones – Poeta. Tiene 3 libros publicados Partos de Luz, Anida de mi ser, Violines sin música y Gozos del Rumblar. Ha participado en diferentes talleres literarios y ha sido galardonada con el Premio Internacional de la Poesía de Manuel Salinas 2019. Actualmente es presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Baños de la Encina. Quiso compartir su experiencia donde contó “que adentrarse en el mundo de la poesía no fue fácil pero esa dificultad la convirtió en su impulso para seguir con su proyecto”. Hizo un homenaje con sus poemas” a las mujeres que se atreven en creer en si mismas” “Soy mujer, soy de pueblo y eso lejos de ser un limitación ha sido mi mayor fortaleza” Su familia abuela, tías, madre han sido un

referente en todos los sentidos. Leyó una historia de Borges y para terminar deleitó a los asistentes con un poema inédito de su próximo libro de poesía “La encendida encina el poema Las manos de mi abuela”.

Paca López- Actriz. Comenzó su carrera como actriz muy joven en Córdoba, Madrid y Londres. Actualmente compagina su faceta de actriz con la docencia y la dirección que se ha convertido en otra de sus pasiones. Se ha especializado en Teatro del Gesto y esto lo ha integrado en sus cursos de oratoria y habilidades sociales. Ha trabajado en televisión como en La Moderna, Otros mundos, Parot, Cita a Ciegas, Raphael la Película, Ana y los Siete, Hospital central, Manos a la Obra, Periodistas, Padre Coraje, entre otros. Cine La caja 507, La Luz Prodigiosa. Cortometrajes Memorias de Mi, Estigma, A que Esperas, El Ángel del Mármol .Teatro y Zarzuela Entre Sevilla y Triana, La del manojo de Rosas entre otros. Es una grande de los escenarios, cine y televisión. Una mujer camaleónica. Se puso un corto donde Interpretó a Clara Campoamor todos los asistentes se emocionaron muchísimo. Como dice ella “es una profesión donde se madruga, se trabaja y se trabaja y se llora y se espera y si no te dedicas a esto no sabes lo que es porque es muy hermoso verte ahí y cuando salgo de actuar me da la vida pero la verdad de esta profesión es que solo vive el 8% el resto hacemos lo que podemos y aprovechamos el momento ya que hoy estas arriba y en otros estas abajo. Hay que reinventarse en esta profesión. Una de las cosas que merece la pena seguir aquí es el agradecimiento de tus alumnos que reconocen tu trabajo. Cuando voy a los hospitales vestida de Payasa para sacar una sonrisa a los niños digo que no hay nada más hermoso que la sonrisa de un niño y es la mejor recompensa para seguir trabajando por un mundo mejor.