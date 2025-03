Los Viveros de Empresas de la UJA en Jaén y Linares han acogido desde su puesta en marcha hace ya diez años un centenar de proyectos empresariales. Así lo ha destacado el Rector Nicolás Ruiz en su intervención en la jornada conmemorativa por el X aniversario de los Viveros de Empresas de la Universidad de Jaén, celebrada este jueves, donde ha resaltado la contribución de los mismos al progreso socioeconómico de Jaén.

“Se trata de casi 100 nuevos proyectos empresariales, que surgen de nuestras aulas, y que, en muchos casos, han conseguido consolidarse y formar parte del tejido empresarial de la provincia, desde donde han conseguido expandirse a otros territorios. Solo por eso ya ha merecido la pena el esfuerzo realizado”, ha declarado el Rector, que ha indicado que, gracias a los viveros de Jaén, ubicado en la Antigua Escuela de Magisterio, y de Linares, ubicado en el Campus Científico Tecnológico, se ha impulsado la creación de nuevas empresas, “que han inyectado dinamismo y frescura, que han generado empleo y oportunidades, y que han fortalecido la innovación en Jaén”.

En este sentido, ha apuntado que en esta década se ha cimentado un ecosistema emprendedor surgido de la propia UJA, que pone a disposición de las ideas y de los proyectos de la comunidad universitaria un buen número de “espacios físicos de vanguardia, con inmejorables condiciones, tanto de infraestructuras como de apoyo”, fomentándose además los contactos entre nuevos emprendedores y empresas consolidadas, que dan lugar a oportunidades de negocio, de mentoría o, incluso, de inversión.

“Hace diez años, llenamos un vacío que teníamos en la UJA. Los miembros de la comunidad universitaria que querían desarrollar sus proyectos empresariales, pero tenían muchas dificultades para empezar. Por eso, pusimos en marcha dos viveros o “edificios-cantera”, como me gusta definirlos (uno en Jaén y otro en Linares), porque también sirven para que las empresas puedan captar a los estudiantes con más capacidades y mejor formados. Queremos retener el talento de nuestra tierra y atraer el talento de otras partes de España y del mundo y ese deseo pasa por darles a los jóvenes emprendedores un servicio integral, es decir, darles las herramientas necesarias para formarlos y convertirlos en empresarios que construyan empresas sólidas capaces de generar empleo de calidad”, ha declarado Nicolás Ruiz, que ha resaltado además la labor de estos espacios como “un ejemplo de colaboración, coordinación, responsabilidad, eficiencia en la gestión de los recursos públicos y, sobre todo, una garantía de igualdad en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía”.

El Rector ha estado acompañado en la mesa presidencial por Javier González Navarro, director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Teresa Pérez Giménez, Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad; Daniel Escacena Ortega, director gerente de la Fundación Andalucía Emprende, y Rosa Vallecillo Gámez, Directora de Secretariado de Empleabilidad, Emprendimiento Estudiantil y Programa Alumni.

Programa de la jornada

Tras el acto inaugural, se ha proyectado un vídeo de los 10 años de los Viveros de Empresas de la UJA y un posterior monólogo a cargo de José Ramón Sánchez, técnico CADE en el Vivero de Empresas de la UJA, titulado ‘La persona emprendedora, una visión desde la sonrisa’.

El programa de la jornada ha contado además con dos mesas de experiencias. La primera, moderada por el técnico CADE Manuel Huertas, ha contado con la participación de Ángel Moreno (Portal ‘Visitar Provincia Jaén’), Mario Pámpano (Enterboots), Dayleen Bernabeu (Cree Ingeniería, S.L), Daniel Burgos (Moonlight Games) y Rocío Uceda (Want and Be). La segunda ha estado moderada por Mª Dolores Heredia (Técnico de Empleabilidad y Emprendimiento de la UJA, y ha contado con la participación de Alberto Fernández (Happymami), Susana Gutiérrez (Trespasos Consultores), Asunción García (Garama Engineering), Juan Alberto Peñuela (Cápsule Desarrollo) y Gabriel Moreno (Yusapi).

La jornada ha concluido con la entrega de diplomas a las personas responsables de las iniciativas empresariales alojadas en los Viveros de la UJA durante estos diez años.