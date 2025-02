Investigadores de la EPS de Linares presentan en italia ponencia sobre inteligencia artificial y multiculturalidad en el ámbito del Proyecto europeo UPWELL. En el contexto de las reunions del Proyecto de investigación europeo “Upskilling for Wellbeing in a Multicultural Classroom” (UPWELL), en el que participa la U iversidad de Jaén, Los investigadores de la Escuela politécnica Superior de Linares, Dr. Francisco Antonio Corpas Iglesias, Dr. Sebastián García Galán, and Francisco de Borja Diaz Cabezas han realizado una presentación, incluyendo casos prácticos, sobre las ventajas y desafíos de la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en un contexto educativo multicultural.

Investigadores de la EPS de Linares durante la presentación.

En particular, los investigadores de la EPS de Linares, enfatizaron aspectos relativos a las ventajas en cuanto a la personalización del aprendizaje, adaptándose a las necesidades y ritmos individuales de los estudiantes, lo que es especialmente útil en contextos multiculturales donde las experiencias educativas varían significativamente. También indicaron que la IA permite superar barreras lingüísticas mediante herramientas de traducción automática, promoviendo la inclusión de estudiantes que hablan diferentes idiomas. De la misma manera se pueso de manifiesto la ayuda que representa la IA paraa los docentes a la hora de gestionar aulas diversas, ofreciendo herramientas para crear materiales adaptados a las particularidades culturales de cada grupo. En definitiva, que la IA puede fomentar un aprendizaje más inclusivo, accesible y personalizado, promoviendo un entorno educativo enriquecido por la diversidad cultural.

En lo relativo a los retos de la IA en entornos educativos multiculturales, uno de los principales desafíos es la posible falta de representación cultural en los algoritmos, lo que puede generar sesgos en los contenidos y evaluaciones. Otro reto es la accesibilidad a la tecnología, ya que no todos los estudiantes tienen el mismo acceso a dispositivos y conexión a internet. Finalmente, la adaptación de la IA a diferentes estilos de enseñanza y valores educativos puede ser compleja, requiriendo una integración cuidadosa para evitar la homogenización del aprendizaje y respetar la diversidad cultural.

El evento, celebrado en Verona, reunió a aproximadamente 30 participantes de cinco países diferentes—España, Italia, Croacia, Grecia y Chipre—quienes participaron en discusiones sobre el impacto de estas iniciativas y los pasos futuros necesarios para implementar estrategias educativas innovadoras e inclusivas.

Tras las presentación, se llevó a cabo una mesa redonda, donde los expertos intercambiaron opiniones sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en la educación multicultural.