Los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) continúan esta semana en fase 0 del Plan de Alta Frecuentación. Esta fase implica que el nivel de actividad de los mismos se encuentra dentro de los valores normales y esperados en estas fechas. En este momento, en Andalucía, 28 hospitales están en fase 0; 14 centros en fase 1, y 10 centros en fase 2. Esta semana no hay ningún hospital en fase 3. Por provincias, Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga se encuentra en fase 0, mientras que Cádiz, Huelva y Sevilla están en fase 1.

La metodología para calcular las fases del Plan de Alta Frecuentación utiliza como indicador clave la variación porcentual intersemanal del número de urgencias atendidas en los hospitales andaluces. Este indicador, que se compara con la media y la desviación estándar regional, ha demostrado ser sensible para identificar incrementos en la demanda. Así, cada fase refleja un nivel de actividad creciente: desde valores normales (fase 0), pasando por estabilidad (fase 1), aumentos moderados (fase 2) y hasta incrementos sostenidos que podrían tensionar la capacidad asistencial (fase 3). Esto permite activar de manera gradual medidas adaptadas a la presión asistencial prevista.

Durante la última semana en Andalucía, se han registrado un total de 85.976 urgencias hospitalarias (82.001 la semana anterior). Por provincias, Almería ha registrado 11.028 urgencias; Cádiz, 14.075; Córdoba, 8.124; Granada, 11.913; Huelva, 5.007; Jaén, 5.692; Málaga, 15.960, y Sevilla, 14.177.

Durante el período de 31 días, las urgencias atendidas en los hospitales públicos del SAS se mantuvieron relativamente estables, con un promedio diario de alrededor de 15.283 urgencias, con un porcentaje promedio de urgencias ingresadas del 6,6%.

Por tanto, hay que recalcar que los centros sanitarios y los profesionales sanitarios están preparados para atender cualquier incremento de la demanda que se suele dar en esta época del año. Aun así, Salud quiere incidir en que no se puede conocer con exactitud en qué día exacto, en qué centro concreto se va a producir un incremento exponencial del número de pacientes en Urgencias. Depende de múltiples factores, como las características de la población, las temperaturas registradas, los virus circulantes… Por tanto, se darán días o tramos de horas en un mismo día, en el que se concentre un elevado número de pacientes al mismo tiempo y eso hace que las fases vayan cambiando de una semana a otra, que es el margen temporal en el que se analiza la evolución del plan.

Salud quiere recalcar que los centros sanitarios y sus profesionales están preparados para atender cualquier incremento de la demanda, todos los pacientes son atendidos en el menor tiempo posible y que todo el sistema está preparado para afrontar cualquier aumento de la demanda.

En cuanto a la información sobre la incidencia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), según la última información disponible con datos de la semana 6, la tasa en Andalucía es de 388,2 casos por cada 100.000 habitantes (405,9 la semana anterior), lo que confirma que la comunidad se encuentra ya en la fase descendente de la epidemia de gripe, produciéndose el pico máximo de la epidemia en la semana 3.

Datos de vacunación

La cobertura vacunal en personas mayores de 60 años se sitúa en el 51,9% para gripe. En niños de 6 a 59 meses, la cobertura se sitúa en el 58,4%.

En total, 1.712.267 personas se han vacunado contra la gripe y 839.259 contra el covid. La mayor tasa de cobertura vacunal se registra entre la población de personas mayores en centros residenciales, una población de unas 46.000 personas, en las que se registra una tasa de vacunación del 88,8% para gripe y del 81,1% para covid.

En total, en la campaña de 2024-2025, han sido inmunizados con nirsevimab 45.316 menores de seis meses, lo que representa el 95% de este grupo diana y supera la cobertura alcanzada en la primera campaña. Cabe recordar que gracias a la campaña contra el VRS, se ha disminuido un 93% el número de lactantes hospitalizados en Andalucía.

Nuevo Plan de Alta Frecuentación

El nuevo Plan de Alta Frecuentación (PAF) 2024-2025 ha sido diseñado para fortalecer la respuesta del sistema sanitario ante el incremento de casos de enfermedades respiratorias durante la temporada de otoño e invierno. El Plan está operativo desde el 15 de octubre hasta el 31 de marzo y se centra en asegurar una atención eficaz y segura, especialmente para la población vulnerable, mediante una estrategia estructurada y coordinada.

El PAF 2024-2025 aborda las necesidades emergentes en hospitales, centros de atención primaria y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, priorizando el seguimiento de enfermedades como la gripe estacional, COVID-19 y otros virus respiratorios que afectan significativamente a personas mayores, menores y personas con patologías crónicas. Para responder con agilidad a los picos de demanda, el Plan establece el sistema de fases que permite ajustar los recursos en función de la ocupación en servicios críticos como las urgencias hospitalarias y UCI.

El Plan se basa en cuatro pilares fundamentales. La primera es la prevención y detección temprana, por lo que se impulsa la vacunación y la vigilancia epidemiológica para identificar y contener rápidamente los casos graves, evitando la propagación de virus. La segunda línea está encaminada a la reorganización de recursos asistenciales: así, los hospitales y centros de salud se prepararán con medidas adaptativas y reorganización de camas, flexibilidad en las altas hospitalarias y coordinación con servicios de atención domiciliaria. La tercera pata tiene el objetivo de fortalecer la cooperación entre atención primaria, hospitales y el 061, además de implementar campañas informativas para promover el uso adecuado de los servicios. Por último, se incorpora este año como novedad la monitorización de urgencias pediátricas y una metodología estadística avanzada para anticipar incrementos en la demanda asistencial.

El Plan de Alta Frecuentación introduce otras mejoras clave, como la adaptación de fases de alerta mediante la monitorización del aumento en las urgencias hospitalarias. También se establecen medidas específicas para gestionar los ingresos y altas en unidades críticas como las UCI y plantas de hospitalización. Con un enfoque en la eficiencia, se habilitan áreas de expansión en UCI y se coordinan recursos humanos y materiales para dar respuesta a cada fase de alta frecuentación.