La provincia de Jaén necesita, actualmente, más de 100 familias de acogida para niños, niñas y adolescentes que no pueden convivir con sus familias por diferentes motivos, según se indican desde APRAF-A, Asociación para la Promoción del Acogimiento Familiar en Andalucía, desde la que se hace un llamamiento a la colaboración de la ciudadanía.

El Acogimiento Familiar es una medida de protección para niños, niñas y adolescentes que han sufrido maltrato, negligencias, abandono o no han recibido los cuidados adecuados. También se da el caso de menores que tienen a sus padres enfermos y no cuentan con nadie cerca que pueda cuidarles.

¿Qué pasa con muchos de esos niños y niñas? Pues, al no poder vivir con sus familias biológicas, suelen ir a un centro de acogida. Allí les cuidan muy bien, pero un ambiente familiar sería mucho mejor para “normalizar” su situación.

En este contexto, en 2020 se inició la campaña ‘Sólo quiero un hogar’, con la colaboración de la Junta de Andalucía y entidades como SAAF (Servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar) la ya mencionada APRAF-A (Jaén), Aldaima (Granada). Alcores (Huelva) e Infania (Málaga). Ahora arranca su tercera edición en la ciudad de Jaén y en Úbeda.

En su primer año, la iniciativa se centró en la grabación de tres emotivos spots en los que se contaban situaciones inauditas extraídas de testimonios reales de familias acogedoras y de niños y niñas acogidos, y se creó la web soloquierounhogar.org.

En la segunda edición, celebrada en 2024, se organizaron actos en toda Andalucía en los que el protagonismo lo tenían las familias de acogida y sus experiencias, testimonios de primera mano que tenían como objetivo llegar a la población.

El camión de la acogida y un set informativo que emula un hogar

Y para esta su tercera edición, que ha arrancado en Jaén hoy martes 4 de febrero, se ha concebido una campaña de ‘street marketing’ destinada a dar a conocer el acogimiento de una manera más próxima y directa.

Con un set itinerante diseñado en forma de acogedor hogar y un camión circulando por las inmediaciones del mismo, anunciando las bondades del Acogimiento Familiar, la campaña ‘Sólo quiere un hogar’ da un paso más allá en 2025 en su afán de lograr ampliar el número de familias acogedoras de la provincia, en particular, y de Andalucía, en general, para así dar respuesta a las necesidades existentes en el momento actual.

En el set ubicado en Jaén capital han estado presentes la jefa del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía en Jaén, Ana Luisa Portilla Hernanz; la concejala delegada del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, y la coordinadora de APRAF-A, Natalia Prieto Quirós. La responsable de la entidad jiennense ha indicado que el nombre de la campaña “Sólo quiero un hogar” lo dice todo: “Estos menores en un centro los quieren, los ayudan, tienen todas las necesidades cubiertas, pero una familia es mucho más, supone que siempre están ahí, que tienen un sitio donde volver, donde los cuidan y donde si se caen, los levantan”. Con respecto a las necesidades de familias de acogimiento en la provincia, apunta que actualmente 140 menores se encuentran en Acogimiento Familiar y 163 niños, niñas o adolescentes están en centros, “pero siguen llegando más menores por lo que necesitamos familias continuamente”, subraya Prieto. El set de la campaña ha permanecido esta mañana en el Parque de la Concordia de la capital jiennense entre las 10 y las 13 horas, donde se ha atendido a todas las personas que han solicitado información sobre el Acogimiento Familiar, resolviendo dudas y desmontando mitos.

Por las calles próximas al parque de la Concordia ha circulado, también de 10 a 13 horas, un camión al grito de “¡Atención, atención!”, instando a la ciudadanía a acercarse al parque para conocer más realidades acerca del acogimiento de niños, niñas y adolescentes.

Esta tarde, tanto el set como el camión del acogimiento están ubicados en la Plaza de Andalucía de Úbeda.

Las familias que se estén planteando convertirse en acogedoras pueden encontrar información detallada sobre la medida, proceso y requisitos en la web soloquierounhogar.org, donde también tendrán la oportunidad de consultar vídeos de familias que ya han acogido en su propia provincia. Asimismo, también pueden contactar con APRAF-A en el teléfono 953087685 o escribir a la dirección de correo electrónico info@apraf.com.

La campaña: concienciar sobre el Acogimiento Familiar

Las organizaciones andaluzas Aldaima, Alcores, APRAF-A e Infania se unieron en 2020 para la puesta en marcha de la campaña ‘Solo quiero un hogar’ con la que pretenden concienciar y difundir la importancia del rol de familias acogedoras, especialmente por los datos actuales, que indican que aproximadamente 2.000 niños, niñas y adolescentes requieren con urgencia de este tipo de ayuda en Andalucía.

Las familias acogedoras son familias solidarias que cuidan a estos niños y niñas el tiempo que necesitan mientras su familia biológica no puede hacerlo. De esta manera, se evita que los menores tengan que crecer en centros de protección. El Acogimiento Familiar es, por tanto, una medida temporal. Mientras, la familia biológica puede solucionar los problemas que tiene para que sus hijos e hijas puedan volver a la que siempre fue su casa. Si esto no ocurre, se pone en marcha un protocolo para buscar otra medida de protección más estable.

La relevancia del rol de estas familias reside en la necesidad de que las personas menores puedan pasar el máximo tiempo posible en un hogar y tengan asegurado su derecho a crecer en una familia. Generalmente, cuando estos niños y niñas no pueden residir con sus familias por diversos motivos que pueden ir desde hospitalizaciones de los progenitores a situaciones más graves como negligencias en los cuidados, abandono o adicciones entre otras cuestiones, lo hacen en un centro de protección, que les garantiza cuidado y atención. Sin embargo, crecer en familia es un derecho de la infancia recogido por la ONU, y para que esto sea posible, hacen falta familias. Gracias a campañas como ‘Solo quiero un hogar’, se promueve que estos menores pueden convivir durante largos periodos de tiempo con una familia acogedora que les facilite un ambiente hogareño y familiar donde recibir cariño, cuidados y atención.

El proceso legal y administrativo que gestiona los acogimientos familiares prioriza siempre que los perfiles de familias acogedoras puedan atender lo mejor posible las diversas necesidades de cada niño o niña. Además, hay varias modalidades diferentes de acogimiento: está el de urgencia, el temporal y el permanente. Pero lo más importante que quieren transmitir desde las organizaciones que potencian esta campaña es “cómo el Acogimiento Familiar puede tener un impacto radicalmente positivo en estos menores y cambiar sus condiciones de vida en su presente y futuro, facilitándoles amor, hogar y oportunidades distintas”.

Algunos testimonios de familias acogedoras de Jaén

A la pregunta de si es difícil acoger, ya en 2021 María José, Carlos y Fran contestaron lo siguiente: “pues no sé: ¿es difícil dar un beso? ¿es difícil ver cómo un niño te busca a la salida del colegio y cuando te encuentra te da el abrazo más puro que te han dado en tu vida? ¿Es difícil arroparlo por la noche y escuchar cómo abre su corazón para contarte sus miedos esperando a que tú los espantes? ¿es difícil dejar que alguien te quiera? Pues todo eso, entre otras muchísimas cosas más es, para nosotros, el acogimiento”.

“Yo no soy padre biológico, no tenía hijos”, explicó Antonio el año pasado, “y no te haces la idea de lo que te vas a encontrar con un pequeñajo en la casa. Entonces, como cualquier padre biológico, cuando llega un peque, el tiempo se detiene”. Antonio que acogió a un niño con 8 años que ahora tiene 19, concluyó: «son personas que necesitan a otras personas. Es algo natural. Es decir, todos, en algún momento necesitamos a otras personas. Unos necesitan asistencia terapéutica, otros necesitan asistencia psicológica y otros, pues necesitan una familia”.