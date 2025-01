El concejal del Partido Popular de Linares, Martín de la Torre lamenta lo que considera «oposición destructiva» que está llevando a cabo el Partido Socialista en la ciudad: “Volvemos a comprobar cómo tras más de 30 años de nefasta gestión por parte de los socialistas en materia deportiva vienen ahora a enfangar con mentiras y engaños, el arduo trabajo que estamos llevando a cabo desde el Gobierno del Partido Popular en Linares”.

“Asistimos a la deriva del PSOE en Linares, algo que ya pudimos comprobar en el pasado Pleno cuando perdieron los nervios y dieron una pésima imagen como oposición. Estamos ante un ataque sin precedentes a este Equipo de Gobierno y por ello desde el Partido Popular les recomendamos que cojan las riendas de la moderación y comiencen a trabajar de manera conjunta por el beneficio de la ciudad”.

De la Torre ha afirmado: “Hemos escuchado a los socialistas decir que estamos llevando al borde de la quiebra a los deportistas. Desde el Partido Popular vamos a desmontar estas mentiras con datos. Claro ejemplo de ello son las mencionadas becas deportivas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Linares y que constituyen la mejor oportunidad para cubrir los gastos de dichos deportistas. Pues bien, estas becas estaban cifradas en 8.000 euros cuantía que desde el Gobierno de Auxi del Olmo se ha aumentado hasta los 20.000 euros, un aumento de más de un 100%. Además, cabe destacar que desde la llegada al Gobierno municipal, Auxi del Olmo ha destinado más de 1.800.000 euros solo en materia deportiva”.

El concejal popular ha desgranado alguna de las inversiones más importantes llevadas a cabo por el Partido Popular en la ciudad: “Nos sentimos profundamente orgullosos del trabajo que estamos realizando y gracias al cual hemos podido poner en marcha el proyecto residencia del tenis de mesa, la redacción de la Ciudad Deportiva en la cual estamos trabajando para llevarla a cabo en un futuro próximo o la realización del nuevo Campo de Futbol anexo, ya que como saben con la rehabilitación del Estadio Municipal del Linarejos, el anexo que actualmente se encuentra en sus inmediaciones se va a quitar y por tanto no es que se vaya a hacer un campo de futbol nuevo, si no que se va a rehabilitar y por responsabilidad con el fútbol base y el fomento de la práctica deportiva entre los más pequeños debemos hacer un campo nuevo para que no se queden sin horas de entrenamiento ni la posibilidad de disputar sus partidos federados y por ello lo hemos recogido en los Presupuestos 2025 en una muestra de nuestro compromiso con el deporte”.

El concejal popular ha señalado: “Cuando desde el PSOE aseveran que el Partido Popular está llevando a los deportistas al borde de la quiebra, parece que olvidan su nefasta gestión al frente de la ciudad. Pero que no se preocupen porque vamos a recordársela: Desde la Diputación de Jaén, su presidente Paco Reyes, ha sido el verdadero artífice de llevar a los deportistas de Linares a la quiebra y lo aseguramos con pruebas. La Diputación que dirige Reyes ni ha estado ni estará en el proyecto de rehabilitación del Linarejos, obra que se va a llevar a cabo gracias a los Gobiernos de Juanma Moreno y Auxi del Olmo. Pero esto no es todo, cabe recordar la promesa que hicieron al presidente del Club de Tenis de Mesa, con el propio Paco Reyes, asegurándoles que contarían con una nueva sala pero nunca cumplieron y tampoco tienen previsto hacerlo, ya que en los Presupuestos de la Diputación provincial no han recogido nada en este sentido. Del mismo modo en el año 2023 justo antes de las elecciones asistimos a las declaraciones del propio Paco Reyes donde afirmaba que Linares tendría una pista de atletismo de 400 metros homologada, muy necesaria y demandada por los linarenses, pero una vez más el Partido Socialista no ha cumplido su promesa. Es por este motivo que desde el PP de Linares mostramos nuestro asombro ante las declaraciones de los socialistas acusándonos de llevar a la quiebra a los deportistas cuando hemos demostrado que son los únicos responsables de esta quiebra incumpliendo sus promesas e infundiendo esperanzas que jamás van a cumplir y engañando a la ciudadanía”.

Por otra parte, De la Torre ha querido aclarar que «desde el Gobierno de Auxi del Olmo está trabajando sin descanso para impulsar el proyecto del Estadio Municipal del Linarejos y fruto de este trabajo se ha logrado tener ya una dirección facultativa asumida por los propios técnicos del Ayuntamiento. Por ello podemos anunciar que en los próximos días vamos a mantener una reunión desde el Consistorio con la empresa constructora y esta nueva dirección facultativa, con el objetivo de reanudar las obras. Afirmamos que no vamos a tardar dos meses, si no que se retomaran en un menor tiempo».

Martín de la Torre ha concluido manifestando: “Desde el Partido Popular le pedimos al principal partido de la oposición que dejen de difamar y echar por tierra el trabajo del Partido Popular en la ciudad y se sumen al proyecto de ciudad que estamos promoviendo y que tiene como objetivo desarrollar el potencial económico, social y deportivo de Linares, situando a la ciudadanía en el centro de nuestras políticas”.