La vocal del Partido Popular de Linares en la Entidad Local de la Estación Linares-Baeza, Mercedes Triviño ha mostrado su agradecimiento ante las continuadas inversiones puestas en marcha por el Gobierno de Auxi del Olmo en la ELA: “Una vez más tanto Auxi del Olmo como su equipo de Gobierno apuestan por la Estación Linares-Baeza. En concreto estamos hablando del aumento en la transferencia que desde el consistorio linarense se realiza a la ELA en casi un 10% ascendiendo a un total de 470.000 euros gracias a los cuales podrán verse realizados proyectos sociales, culturales o educativos entre otros para el beneficio de los estacioneros. Este aumento en la partida económica de la ELA se suma a la reciente inversión de 35.672 euros que desde el Gobierno del Partido Popular en Linares se destinó a las obras de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento de agua en la calle Vistalegre de la Estación Linares-Baeza”.

Mercedes Triviño ha recordado que: “Estas inversiones se suman a los costes del combustible de la calefacción del CEIP Alfonso García Chamorro, los cuales desde el pasado año fueron asumidos por el Gobierno del Partido Popular de Linares. Algo que durante años había tenido que abonar el Ayuntamiento de la Estación Linares-Baeza y que están suponiendo un considerable ahorro que repercute en los vecinos de la ELA”.

Por otra parte, Triviño ha señalado que: “Nos parece vergonzoso que los socialistas vengan a vender mentiras y humo a la ciudadanía tomándonos por tontos e intentando que olvidemos que desde el la ELA llevamos años reclamado a los continuados Gobiernos del PSOE, proyectos e inversiones para mejorar el día a día de los vecinos, pero por el contrario solo recibimos excusas y negativas de los socialistas. No solo nos ignoraron si no que no destinaron ni uno solo de los recursos que los estacioneros demandábamos para la ELA.

“Por ello nos alegra ver como estas demandas y solicitudes han sido materializadas por la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, la cual desde el momento en el que se hizo cargo de sus competencias al frente del Ayuntamiento de Linares, nos tendió la mano para resolver dichas problemáticas e impulsar un proyecto de mejora para nuestra Entidad Local”.

La vocal popular ha concluido afirmando: “Estamos ante una apuesta decidida del equipo de Gobierno que capitanea Auxi del Olmo por la Estación Linares-Baeza, algo que nos enorgullece y reafirma en que nuestras políticas siempre van en beneficio de los estacioneros”.

“El compromiso del Partido Popular siempre será con la Estación Linares-Baeza y sus vecinos y prueba de ello dicha ampliación en el presupuesto destinado a la Entidad Local llegando a doblarlo. Esto se debe al trabajo conjunto de los Gobiernos del Partido Popular en Andalucía y Linares”.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía realiza su continuada aportación a las ELAS a través de la PATRICA, el fondo incondicionado o la inclusión en los planes Emplea-T, gracias a los cuales la Entidad Local puede tener acceso a la contratación de personal.