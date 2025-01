El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, destacó hoy en una visita a nuestra ciudad que “la fabricación de automóviles vuelve a la ciudad de Linares y vuelve de la mano del CETEDEX, de este proyecto tan importante que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió que se instalara en la provincia de Jaén”. Junto al Parque Empresarial de Santana, Reyes valoró que la empresa Escribano “se suma a otras iniciativas como la adjudicación del Ministerio de Defensa de 82 millones de euros a la empresa Sicnova para el servicio de impresoras al Ejército o la implantación del Centro de Competencias Digitales de Renfe con más de 120 trabajadores en estos momentos”.

El responsable socialista recordó que cuando se presentó el CETEDEX “ya dijimos que era importante para toda la provincia por lo que podía suponer de efecto tractor en el resto de municipios”. “Es una buena noticia que la empresa Escribano abra una factoría en Linares, con la creación en principio de más de 150 empleos directos para la fabricación de vehículos militares, y que va a estar funcionando en unos 18 meses con una inversión de 10 millones de euros por parte de la empresa”, detalló.

En este punto, Reyes consideró que “lo que tienen que hacer el PP y el Ayuntamiento de Linares es agradecer que el Gobierno de España haya colaborado para que esta empresa venga a Linares” y apuntó que “evidentemente la empresa ha hablado con el Ayuntamiento” para esta instalación. “No va a hablar con Guarromán, ni con Baños de la Encina, ni con Arjona. Tendrá que hablar con el Ayuntamiento de Linares, que es quien gestionar los terrenos donde esta empresa se va a instalar”, añadió.

Así las cosas, animó al PP y a la alcaldesa de Linares a que digan a la Junta de Andalucía que “ya está bien” y que le reclamen a Moreno Bonilla la conexión del ramal de Vadollano con la vía general y la playa de vías con el Parque de Santana. “En 18 meses, vehículos militares van a estar saliendo de esta factoría y van a tener que salir por carretera, porque el Gobierno de Moreno Bonilla no ha hecho absolutamente nada con la playa de vías de Santana, como tampoco ha hecho nada con el Puerto Seco”, reprochó.

Reyes afirmó que el proyecto de las vías en el Parque de Santana es una obra “que tendría que estar ya licitado como mínimo” y lamentó que “se vayan a fabricar militares en Santana y que después de 6 años de gobierno del PP, todavía no se haya conectado Linares con Vadollano a la vía principal y no se haya hecho absolutamente nada con la playa de vías”.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, quiso poner en valor esta buena noticia de la llegada de Escribano “le pese a quien le pese” y manifestó que “es importante que esta empresa haya decidido instalarse en Linares arrastrada por el CETEDEX”. “Es una gran empresa que va a generar más de 150 empleos y esto siempre es una gran noticia, igual que Action ya esté en los locales de Aldi que estaban cerrados y que ha generado ese empleo de la mano del PSOE y del acuerdo con la Diputación”, explicó.

Perales aconsejó a los responsables del PP “que no se pongan nerviosos”, puesto que “deberían estar contentos por esta generación de empleo”. “El primer teniente de alcalde no puede poner un tuit a las 2 de la madrugada con un berrinche considerable poniendo en cuestión de quién es la noticia. Son cosas en las que no vamos a entrar. Nosotros vamos a seguir trabajando, porque éste va a ser un proyecto de los muchos que vamos a intentar traer a Linares”, avisó.