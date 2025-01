La secretaria general del Partido Popular de Jaén, Elena González, ha calificado este lunes de “hipócrita” la visita del secretario general del PSOE de Jaén a Linares para “tratar de apropiarse del trabajo y del esfuerzo de otros”. “Es inaceptable que las pocas ocasiones en que Paco Reyes se atreve a visitar Linares sea para mentir y tratar de continuar engañando a los linarenses, atacando sistemáticamente y sin argumentos a la Junta de Andalucía y al PP”, ha indicado.

La dirigente popular ha asegura que los socialistas «están intentando vender humo con una gestión falsa para atraer empresas a Santana», cuando “el PSOE una vez más no ha movido ni un solo dedo por Linares y lo que es peor están poniendo trabas al desarrollo de la ciudad”. González ha aclarado que, ante el conocimiento de que la empresa Escribano buscaba ubicación en Andalucía, el Grupo Popular de Linares se puso a trabajar y “tras meses de intenso trabajo se ha conseguido esta magnífica noticia para Linares”, con contactos, aseguran, consolidados con la compañía desde noviembre. “A algunos les cuesta tener credibilidad, otros tenemos una enorme lista de documentos y testigos que confirman lo que decimos”, ha añadido, que ha retado a Reyes a que nos diga “una sola gestión que haya hecho un gobierno socialista para conseguir que vengan empresas a Linares”.

“Tristemente en lugar de remar juntos por el bien de nuestros vecinos de nuevo vemos el interés partidista de Reyes por encima de todo. Los ciudadanos están cansados de enfrentamientos y falsas promesas”, ha criticado la popular, que ha pedido a Reyes que “se deje de engaños y explique a los linarenses por qué desde su cargo como máximo responsable en la Diputación ha retirado los incentivos a la contratación, teniendo que ser el Gobierno de Auxi del Olmo quienes han puesto en marcha una batería de incentivos y ayudas para paliar este revés del PSOE, ya que sin ellos la llegada de empresas a la ciudad y la consiguiente creación de empleo se verían muy comprometidas”.

“Tendríamos que preguntarle al señor Reyes si cuando ha ido a Linares dar una rueda de prensa en la sede de los socialistas les ha explicado a los linarenses por qué no ha apoyado el proyecto del Campo Municipal de Linarejos o la pista de atletismo votando en contra de su ejecución en los plenos de la Diputación de Jaén”, ha continuado González, recordando que Reyes no solo es el jefe de los socialistas en nuestra provincia, sino que también es el presidente de la Diputación, cargo desde el cual se ha dedicado “a paralizar la ciudad ahogando su futuro y desarrollo empresarial, algo que los linarenses nunca podrán olvidar”. Para González, “el PSOE solo puede presumir de haber dejado abandonada esta ciudad y prueba de ello son el cierre Santana, las falsas promesas de un Plan Industrial que nunca existió y por ende no logró traer ni una sola de las empresas que prometieron o no abrir el tan demandado CITPIC”. Por ello, aseguran no entender que Reyes ni su pupilo Javier Perales se junten en Linares para hacerse una foto y colgarse medallas que no existen, “al igual que sus promesas son solo humo”. “Tuvieron más de 30 años en los que el PSOE gobernó la ciudad y no movieron ni un solo dedo para traer empresas o crear puestos de trabajo”, ha subrayado la popular.

Además ha puesto en valor lo que considera «decidida apuesta» de los Gobiernos de Juanma Moreno y Auxi del Olmo por Linares: “Ahí están los más de 15 millones de euros que la Junta de Andalucía ha destinado a la rehabilitación del Parque Empresarial de Santana, instalaciones que los socialistas solo pisan para hacerse una foto y engañar a los linarenses. La ciudadanía está cansada de estas mentiras y por ello, desde el Gobierno del Partido Popular nos encargamos de prometer menos y hacer más. Todos los linarenses saben de sobra que somos los responsables de traer empresas tan importantes como Cofares, Desay SV, Coronet o Evolutio, entre otras”.

La reacción de la alcaldesa sobre el anuncio

La secretaria general del Partido Popular de Linares, Auxi del Olmo ha mostrado su satisfacción por el anuncio de la llegada de la empresa Escribano Mechanical & Engineering a nuestra ciudad: “Este anuncio ha llegado tras meses de intenso trabajo desde el Gobierno del Partido Popular en Linares, en concreto los contactos consolidados con la compañía fueron iniciados el pasado mes de noviembre manteniéndose sendas reuniones que han dado como fruto esta magnífica noticia para Linares. Desde el primer momento pusimos en marcha toda la maquinaria administrativa y poniéndonos a disposición de la compañía para resolver cualquier trámite y necesidad que nos solicitaran”.

Auxi del Olmo ha destacado que: “Somos muy conscientes de la magnitud de este anuncio ya que la empresa Escribano Mechanical & Engineering es líder en el sector industrial de defensa a nivel nacional, posee el 14% de Indra y contempla un proyecto de gran magnitud para Linares, ya que se espera que la producción de vehículos militares se inicie a primeros del próximo año 2026 en sus instalaciones ubicadas en el Parque Empresarial linarense”.

“Es vergonzoso que el enemigo número 1 de Linares, el PSOE quiera atribuirse el mérito de un trabajo por el que no ha movido ni un solo dedo, ha dicho. El PSOE solo puede presumir de cerrar Santana, engañar a los linarenses con un Plan Industrial que nunca existió y de no abrir el tan demandado CITPIC. Desde el Gobierno del Partido Popular nos encargamos de prometer menos y hacer más. Todos los linarenses saben de sobra que somos los responsables de traer empresas tan importantes como Cofares, Desay SV, Coronet o Evolutio entre otras”.

Auxi del Olmo señala que: “La implantación de Escribano en Linares responde al incansable esfuerzo del equipo de Gobierno, el cual desde que asumió las competencias municipales hace tan solo año y medio, ha apostado por la reindustrialización de Linares, la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de los linarenses. Lejos de enfrentamientos partidistas lo importante es que la llegada de este proyecto empresarial es una excelente noticia para la ciudad.”.

Auxi del Olmo ha concluido afirmando: “Desde el Partido Popular de Linares seguimos comprometidos con la atracción de proyectos empresariales con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de la ciudad. Estamos demostrando que, con trabajo, gestión y visión de futuro, nuestra ciudad avanza hacia un modelo de crecimiento sostenible y competitivo”.

“Celebramos con orgullo la llegada de la empresa Escribano ya que es la continuación y consolidación de los proyectos que han llegado y están por llegar a Linares. El Partido Popular sigue trabajando por el futuro y bienestar de la ciudad”.