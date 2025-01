La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, ha visitado hoy el Centro de Transfusión de Jaén, junto a la directora del centro, Monte Trujillo, para agradecer a los donantes “su entrega y disponibilidad, especialmente durante estas fiestas”. Así, la delegada ha animado a los jienenses a convertirse en donantes de sangre, recordando la campaña puesta en marcha por la Consejería de Salud y Consumo con el lema ‘¡Eres su tipo!’, con el objetivo de captar a jóvenes, menores de 30 años, que se conviertan en nuevos donantes habituales.

González ha abundado en que “el objetivo no es sólo que los jóvenes se hagan donantes si no que, además, se conviertan en activistas digitales, para que ellos mismos promuevan y recomienden la donación de sangre en sus redes, que creen cultura y conciencia social sobre la importancia de donar cuatro veces al año, en el caso de los hombres, y tres veces, en el caso de las mujeres”.

Asimismo, ha detallado que la campaña se ha enfatizado en época navideña “porque en los días de celebración suelen descender el número de donaciones, pero las necesidades de sangre se mantienen porque la actividad asistencial no descansa”. Más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que “siguen diagnosticándose y tratándose también en Navidad”, ha añadido.

Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

González ha agradecido “el enorme esfuerzo de los profesionales que trabajan en Jaén para animar a la donación, así como a los generosos donantes de Jaén, que han hecho posible obtener 23.522 donaciones de sangre, 1.947 donaciones de plasma, 51 de plaquetas y 321 de médula ósea. Hasta la fecha se han logrado 2.535 donantes nuevos.

‘¡Eres su tipo!’

“El tipo de sangre que tienes no define el tipo de persona que eres: la generosidad y la solidaridad sí lo hacen. Cada vez que donas sangre, salvas varias vidas. Eres el match perfecto para miles de personas que necesitan tu ayuda. Así que no lo dudes. ¡Eres su tipo! Dona sangre, dona plasma, dona vida”, dice una de las piezas audiovisuales de la campaña, que los centros de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (RAMTTC) han empezado a difundir a través de sus perfiles en redes sociales.

La campaña se lanza en las fechas próximas a la Navidad porque es el momento perfecto para recordar, como hacen las piezas de la campaña, que “en cada donación love is in the air”, y “seas del tipo que seas, hay una persona que es tu tipo y está esperando tu match”.

“¿Seré su tipo? En la donación de sangre esa no es la cuestión”, recuerda otro de los videos, que insiste a los jóvenes en que hay pacientes con necesidades sanguíneas de todos los tipos y que sólo pueden salvar su vida o recuperar su salud gracias a donantes solidarios dispuestos a hacer match con ellos, en uno de los actos de amor más hermosos y desinteresados que existen.

Junto a los vídeos, la campaña también incorpora unos folletos en forma de móvil que simulan tener encendida una aplicación de citas donde dos personas hacen match. Estos folletos serán repartidos por los ocho centros de transfusión que integran la RAMTTC en las próximas colectas, y muy especialmente entre los jóvenes, a los que se invitará a grabar su propio vídeo animando a otros jóvenes a unirse a esta gran causa social.