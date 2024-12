El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y la Cámara de Comercio de Linares colaboran en la organización del Hackathon: Ciberseguridad y Emprendimiento dentro de la iniciativa INCIBE Emprende, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU que persigue el desarrollo del talento cualificado, el emprendimiento y el impulso de un ecosistema tecnológico que convierta a Jaén en un referente de la innovación.

Los participantes han tenido la oportunidad de aprender de mentores de emprendimiento y ciberseguridad como Jesús Pegalajar, consultor estratégico de Marketing y Desarrollo de Negocio, Iris Martin, especialista en Ciberseguridad & Technical Product Owner y Rocío Uceda, CEO en Want and Be.

En la competición, que consistía en prototipar y presentar un producto o servicio de ciberseguridad que resolviera alguno de los retos propuestos, han participado cinco equipos durante dos días de arduo trabajo colaborativo.

Impulso a emprendedores

INCIBE Emprende nace con el objetivo de proporcionar un impulso al emprendimiento en ciberseguridad. Se trata de una iniciativa que tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de ciudadanos, pymes y profesionales, y el impulso del ecosistema del sector ciberseguridad.

Las iniciativas y actuaciones de INCIBE Emprende se engloban dentro del Programa de Impulso a la industria de la ciberseguridad Nacional contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través del Componente 15. Inversión 7 Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de ciudadanos, pymes y profesionales e impulso del sector.

Sobre INCIBE

El Instituto Nacional de Ciberseguridad es una entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, consolidado como entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y las empresas. Además, es un motor de transformación social y oportunidad para la innovación, fomentando la I+D+i y el talento.