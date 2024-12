Ana Latorre, secretaria general de Juventudes Socialistas de Linares, ha denunciado en rueda de prensa lo que consideran «grave deterioro que está sufriendo la educación pública andaluza» bajo el gobierno del Partido Popular, encabezado por Juan Manuel Moreno Bonilla.

Latorre ha sido clara y contundente al señalar que “la educación pública, nuestra Universidad de Jaén y el futuro de los jóvenes están en riesgo debido a los continuos incumplimientos y la asfixia financiera que está ejerciendo la Junta de Andalucía sobre las universidades públicas”.

El incumplimiento con la financiación universitaria

Latorre ha destacado la falta de compromiso del gobierno autonómico con el modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas, un hecho que está afectando de forma especialmente grave a la Universidad de Jaén (UJA). “El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ya lo ha dejado claro: no han recibido ni un solo euro de los fondos comprometidos para este año, lo que representa una brecha económica de más de 10 millones de euros para Jaén y 150 millones para el conjunto de las universidades públicas andaluzas”, afirmó.

Para Latorre, estas cifras no solo reflejan un incumplimiento contractual, sino un ataque directo al motor de desarrollo y progreso de la provincia de Jaén y de Linares. “No se puede hablar de inversión histórica mientras se dejan sin cubrir los requisitos mínimos para garantizar el funcionamiento básico de las universidades públicas”, subrayó.

La hipocresía del Partido Popular

La líder de Juventudes Socialistas también criticó la incoherencia, ha dicho, del Partido Popular de Linares, que en mayo pasado alabó la implementación de nuevos grados en la Escuela Politécnica Superior de Linares. “Nos preguntamos cómo pretenden implementar estos grados si su propio partido, encabezado por Moreno Bonilla, está incumpliendo con el modelo de financiación. ¿Cómo atraeremos a nuevos estudiantes si no garantizan los recursos necesarios para nuestra universidad?”, cuestionó.

Asimismo, Latorre denunció que la Junta de Andalucía favorece a las universidades privadas, muchas de las cuales no cumplen con estándares mínimos de calidad, en detrimento de las públicas. “Quieren que la educación sea un privilegio, no un derecho. Quieren que compremos los títulos, pero no que los ganemos con esfuerzo y talento”, sentenció.

El compromiso de Juventudes Socialistas de Linares

Ante esta situación, Latorre anunció que Juventudes Socialistas de Linares está tomando medidas concretas para defender la educación pública. “Ya hemos iniciado reuniones con asociaciones y colectivos estudiantiles para trazar una hoja de ruta en defensa de nuestra universidad. La UJA no solo es un pilar académico, sino un motor económico y social para toda la provincia”, aseguró.

Además, exigió a la Corporación local que abandone la complacencia y exija al gobierno de Moreno Bonilla que cumpla con el modelo de financiación. “Esto no es solo un problema académico, es un problema de ciudad, de provincia y de comunidad.

Defender nuestra universidad es defender nuestra identidad y nuestro futuro”, concluyó.

Juventudes Socialistas de Linares reitera su compromiso absoluto con la educación pública y anima a toda la ciudadanía a unirse en esta lucha. “La educación pública es el futuro de todos. No permitiremos que nos lo arrebaten”, finalizó Latorre.