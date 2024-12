La Universidad de Jaén ha investido Doctor Honoris Causa a Rafal Martos Sánchez, ‘Raphael’ (Linares, 1943), reconociendo así sus extraordinarios méritos en el campo de las artes, en un acto celebrado en el Aula Magna del Campus Las Lagunillas y presidido por el rector Nicolás Ruiz, que ha afirmado que con su incorporación al claustro de doctores de la UJA “entran en nuestra Universidad más de 60 años de cultura universal, de dedicación vital y de talento incuestionable”.

El rector de la UJA, cuyas primeras palabras fueron de solidaridad para las personas afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre, ha asegurado que “hoy es una jornada para festejar la cultura y el arte”. “Querido Raphael, hoy te otorgamos una gran distinción que simboliza nuestro respeto y admiración por tu extraordinaria trayectoria y tus invaluables contribuciones al campo de la música, esa poderosa emoción que ni el tiempo la vence. Ya estás incluido en nuestro claustro de doctores, nuestro lugar más selecto y escogido, donde ocupas un lugar de honor junto a una larga lista de personalidades del conocimiento y del saber”, ha declarado Nicolás Ruiz.

El Claustro Universitario aprobó el pasado 15 de julio a iniciativa del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, la propuesta de concesión de Doctor Honoris Causa al cantante Rafael Martos Sánchez ‘Raphael’ (Linares, 1943), destacando que “está sobradamente justificada a la luz de la excepcional carrera artística y de los incontestables méritos que atesora este jiennense-linarense universal”. En este sentido, el Rector de la UJA se ha referido a Raphael como “uno de esos seres de luz, de energía radiante, poderosa y pura, una persona capaz de crear la impronta, de imaginar ese sello intangible que la música imprime”.

Asimismo, Nicolás Ruiz ha querido dejar claro que este acto de investidura como Doctor Honoris Causa por la UJA no es un homenaje, sino un reconocimiento. “Los homenajes suelen venir después, los reconocimientos se muestran en su momento, como un acto de justicia, pues constituyen un refuerzo fundamental en el proceso vital, creativo e intelectual de cualquier persona. Es lo que hoy hacemos con Raphael, y también con su obra, poderosa y torrencial, un género en sí misma”, ha afirmado Nicolás Ruiz, que ha calificado al cantante linarense como “un artista con mayúsculas, un artista total que trasciende lo puramente musical y un artista que no olvida de dónde viene, porque nunca has dejado de ser el ‘Niño de Linares’, el chico de barrio que nació en el seno de una familia obrera, y que nunca ha perdido la autenticidad, la frescura, la cercanía, la humildad… cualidades únicas de los más grandes”.

Por otro lado, el rector se ha referido a Raphael como “un milagro intergeneracional y un prodigio de vigencia”, porque sigue creando a pesar de llevar más de seis décadas sobre los escenarios, “un hito profesional prácticamente único en España”. “Raphael representa uno de esos iconos transversales que tiene España, un grande de la música universal, un artista único e irrepetible, que no ha repisado huellas de otros. Por ello, esta investidura es también un acto, solemne y emotivo, de apoyo decidido a nuestra cultura y a nuestro patrimonio musical en la figura de un artista como Raphael”, ha asegurado el máximo responsable de la UJA, que ha recalcado que si la Universidad debe ser la casa del conocimiento, de los valores y de la búsqueda de la excelencia, “es indudable que Raphael tiene aquí su casa”. “Es un orgullo para la Universidad de Jaén contar ya con él como miembro de su comunidad, y esperamos que lleve a la Universidad de Jaén, como parte de sí, vaya donde vaya. Será un embajador excepcional, como excepcional ha sido su puesta en valor de la música y del arte y, sobre todo, la transmisión de valores a través de su obra”.

Para concluir, Nicolás Ruiz, ha agradecido a Raphael doctorarse en la UJA, “desde ya tu universidad”. “Ha sido fácil integrarte en nuestro Claustro. Los méritos sobran y el reconocimiento, que solo es justo cuando llega a tiempo, está más que acreditado. Que no falten nunca, en ninguna sociedad, personas como Rafael Sánchez Martos, doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén”, ha concluido.

Desarrollo del acto

Tras la lectura del acuerdo del Claustro de la UJA por el que se aprueba la concesión del Doctorado Honoris Causa a ‘Raphael’ por parte de la secretaria general, María José Carazo, ésta, junto al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Diego Airado, han acompañado a Rafael Martos y su madrina, la profesora de Didáctica de la Expresión Musical Isabel Ayala al interior del Aula Magna, donde esta última ha sido la encargada de pronunciar la laudatio, una disertación ‘ad laudem’, en la que ha puesto de manifiesto los numerosos y valiosos méritos y reconocimientos que conforman la trayectoria Rafael Martos Sánchez y que lo avalan desde hoy como miembro del claustro de doctores de la Universidad de Jaén.

En este sentido, en su intervención, se ha referido a los “incontestables” méritos artísticos y la dimensión internacional del cantante. Además, ha recalcado el significado de la figura de Raphael, que trasciende el plano artístico para convertirse en icono y referente cultural del mundo hispano. “Es incuestionable que Raphael, representante por antonomasia del género balada o canción melódica y fenómeno de masas intergeneracional, constituye un icono de la cultura popular hispana de los últimos sesenta años. Al margen de clichés, prejuicios estéticos o estigmas ideológicos, la vigencia de nuestro protagonista como parte de ‘la memoria musical y sentimental de un país’ (García Gil, 2022) es un hecho incuestionable”, ha afirmado la profesora Ayala, que ha realizado un repaso por la “abrumadora” trayectoria profesional del artista, materializada en 70 trabajos discográficos de estudio, acreedores de 326 discos de oro, 49 de platino y 1 de uranio; galardones como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes de España, la Antorcha de Oro del Festival de Viña del Mar; títulos de Hijo Predilecto de una pléyade de países, regiones y ciudades como México, Chile, Andalucía, Nueva York o Los Ángeles; nominaciones a los Premios Grammy o Príncipe de Asturias; o la existencia de un Museo monográfico en su Linares natal, que “constituyen un argumento más que contundente para conceder la distinción de Doctor Honoris sin ambages”.

Finalizada la lectura de la laudatio, se ha procedido a la solmene investidura como Doctor Honoris Causa por la UJA de ‘Raphael’, procediendo el rector a entregarle los atributos, título, medalla, birrete, el libro de la ciencia y la sabiduría, anillo y guantes blancos, y el cantante linarense a hacer su juramento.

Discurso de Raphael

En su intervención ante el público que ha llenado el Aula Magna del Campus Las Lagunillas, Rafael Martos se ha referido a su ámbito profesional con artista. “Cantar es en muchos sentidos actuar, ponerse en la piel del otro, vivir de lo que se canta y arrastrar al oyente a ese mismo viaje, emociona mucho. Mi voz ha sido siempre mi mejor aliada, permitiéndome explotar los límites y mejorar constantemente. Nunca me ha interesado ser simplemente un cantante, siempre he buscado ser un intérprete que conmueve, que sacude y despierta sentimientos, porque en la música, como en la vida, lo esencial no es la percepción, sino la verdad. Y en esta búsqueda de autenticidad es donde reside el verdadero poder de mi interpretación”, ha declarado.

Asimismo, ha destacado que durante su trayectoria profesional ha procurado mantenerse fiel a sí mismo, “resistiendo las modas y las opiniones que intentan encasillarnos”. “Al mirar atrás me doy cuenta que el trabajo constante y la perseverancia en uno mismo han sido las claves para mantener viva mi ilusión. Hoy estoy aquí profundamente agradecido como la persona artista de profesión que ha pisado escenarios de todo el mundo con la pasión de transmitir emociones a través de la música. Y por eso he podido vivir muchas vidas en una sola. Y compartir mis alegrías, y mis miedos con millones de personas”, ha declarado Raphael, que ha dedicado su Doctorado Honoris Causa por la UJA “a todos aquellos que como yo han visto en la interpretación una forma de dar sentido a sus vidas”. “Gracias a la Universidad de Jaén por este honor que recibo con humildad y con la promesa de seguir entregado lo mejor de mí en cada canción. Siempre he creído que la música no solo la escuchamos, sino que la vivimos, la respiramos y nos ayuda a ser mejores”, ha concluido.