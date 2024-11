L’objecte de l’actuació és enllestir l’àrea d’estacionament, retiraran les barreres New Yersey que fiten amb la calçada del carrer i es col·locaran dalt al camí de terra com a protecció. També es netejarà el paviment, s’enjardinarà i s’enfoscaran els murs existents.

Recordem que l’Ajuntament d’Alcoi va haver d’actuar de forma subsidiària per les obres de reparació puntual del vessant de La Beniata. És a dir va costejar l’actuació amb la finalitat d’agilitzar el procés, encara que ha d’acordar amb la Universitat Politècnica de València, titular del terreny, com retornen els costos al Consistori. Aquelles obres van consistir en la retirada de terres i pedres procedents del despreniment i el condicionament de la superfície del talús. A més per a la consolidació del talús i la seua protecció contra futures inestabilitats van instal·lar ancoratges en la zona talutzada més vertical, així com una malla per a contindre el terreny, que s’ha cobert mitjançant el gunitat.

Des d’aquesta actuació s’han fet un control del vessant, i ara ja s’ha considerat que es pot reobrir l’aparcament perquè no s’han observat moviments d’una mínima rellevància.

«Estem duent a terme una actuació complementa les accions per a millorar l’estabilitat del vessant i retornar aquest espai per a ús i gaudi del veïnat de la zona», ha explicat la regidora d’Urbanisme, Vanessa Moltó.