La secretaria general del Partido Popular de Linares, Auxiliadora del Olmo afirma que el compromiso del Gobierno de los populares con el proyecto de remodelación del Estadio Municipal del Linarejos se mantiene intacto: “Hemos asumido la dirección facultativa de las obras con el objetivo de cumplir con los plazos a los que nos comprometimos. Este es uno de los proyectos claves para el desarrollo de nuestra ciudad y desde el PP de Linares teníamos muy clara su importancia y por ello lo estamos llevando a cabo.

Por este motivo hemos dado un paso al frente para tomar una decisión valiente y colocando en primer lugar a la ciudadanía, priorizando a la afición azulilla y la demanda histórica de dichas obras, por lo que afirmamos, no les vamos a defraudar”.

En este sentido, Auxi del Olmo ha señalado: “Estamos cansados de los continuados intentos por parte del PSOE para embarrar y obstaculizar este proyecto con mentiras y engaños que solo persiguen un objetivo, que no es otro que el de alarmar y asustar a los linarenses. Algo que por otra parte no podemos entender ya que durante los 11 meses en los que Javier Perales estuvo al frente del Gobierno de la ciudad, no movieron ni un solo papel para iniciar ningún trámite. Esto nos lleva a pensar que solo trabajan desde las políticas de bulos y paralización para intentar suplir la falta de gestión de la ciudad”.

La secretaria general de los populares ha destacado que: “Desde los Gobiernos del Partido Popular en Andalucía y Linares, siempre hemos cumplido con la palabra que dimos a los linarenses. Muestra de ello son las reiteradas inversiones destinadas tanto a las obras de remodelación del Estadio Municipal del Linarejos como al Parque Empresarial de Santana, entre otras muchas”.

Auxi del Olmo ha concluido poniendo en valor el apoyo de la ciudadanía: “Entendemos de sobra el sentir de la afición azulilla, quienes han recibido continuados engaños por parte de los socialistas durante los años en los que gobernaron la ciudad mientras dejaban en el cajón cualquier intento de mejora de nuestro campo de fútbol. Por ello desde el Partido Popular pedimos a los linarenses que confíen en nuestro proyecto y en la palabra que dimos la cual continua intacta”.

“Vamos a estar a la altura de nuestro club y de la afición azulilla y donde el PSOE y Paco Reyes han puesto políticas de venganza y decepción, el Partido Popular pondrá el impulso, trabajo y apoyo que merece nuestra ciudad.