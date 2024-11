El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, denunció hoy la paralización del proyecto del ramal de Linares-Vadollano y exigió a Moreno Bonilla “que se arremangue y trabaje por Linares”. “El presidente de la Junta tiene un gran interés por ampliar los metros de Sevilla y Málaga, mientras muestra su desprecio hacia Linares en relación a esta actuación”, criticó. Reyes hizo estas declaraciones durante una vista a la zona del ramal, junto al secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, y otros responsables socialistas linarenses.

El secretario general del PSOE de Jaén explicó que este proyecto tiene el “sello socialista”, puesto que en su primera fase el anterior Gobierno socialista de Andalucía dejó la obra del ramal al 95% de ejecución en 2019, con una inversión de 22 millones de euros. Además, también dejó preparada la segunda fase, la conexión con la red general Madrid-Sevilla, con un presupuesto de 6 millones y la previsión de iniciar su ejecución en 2019.

Reyes señaló que esta actuación “es fundamental desde el punto de vista industrial, logístico y comercial para Linares” y lamentó que “desgraciadamente 6 años después de la llegada de Moreno Bonilla a la Junta, estamos en la misma situación en que se quedó cuando en 2019 el PP llegó al Gobierno andaluz”.

El responsable socialista exigió que la Junta “no culpe a ADIF”, puesto que “aunque mañana se ejecutara la obra, no serviría para nada”. “No son conscientes de que el ramal no sirve para nada si no va a ningún sitio. No sirve para nada que se conecte a la vía general, si no se hace la playa de vías en el Parque de Santana”, advirtió. “Lo que la Junta tiene que tener terminado es el proyecto de la playa de vías para conectar con el parque empresarial. En 2018 hubo una reunión entre IDEA y la Dirección General de Movilidad para ver cómo se ponía en marcha la playa de vías. 6 años después, no hay noticia ni de cómo se va a hacer, ni de nada del proyecto”, afeó al PP.

Recordó que por el contrario el Gobierno de España “está inyectando una cantidad muy importante de dinero para la autopista ferroviaria”, con la que se van a quitar más de 360 camiones diarios de la autovía para realizar el transporte por ferrocarril. Esas actuaciones en puentes de la provincia permitirán que esos grandes convoyes “vayan por nuestras vías ferroviarias”.

Por su parte, Javier Perales criticó que después de mucho tiempo esta conexión “no está ni planteada ni entre los objetivos del Ayuntamiento de Linares y de la Junta”. “Nos sorprende que en 2 años consecutivos no haya ni un solo euro para el ramal. En total, se han proyectado 23,5 millones de euros en 5 años y no han ejecutado ninguno. Pero ya la desvergüenza total es que en 2025 no haya ni un solo euro de ese Presupuesto de la Junta, un presupuesto histórico porque es el más amplio de la historia, pero que no contempla ni un solo euro para el ramal”, reprochó.

Así las cosas, consideró que “hay que ser reivindicativos” y pidió al equipo de Gobierno del Ayuntamiento “que dé la cara y le pregunte a la Junta por qué no proyectan ni un solo euro para un ramal que le daría un valor añadido al Parque y por el que el PSOE trabajó mucho antes de dejar el Gobierno andaluz”.