El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha informado en la reunión de Consejo de Gobierno celebrada este lunes que, en relación a la financiación correspondiente al ejercicio 2024, “no se han experimentado novedades y por tanto seguimos en situación de incumplimiento de los acuerdos alcanzados por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación”, tanto en lo referido al incumplimiento del modelo de financiación, como al de la mesa general de negociación en lo relativo a los abonos de los complementos autonómicos del PDI y la implementación de la carrera horizontal del PTGAS.

Se trataría de implementar los 25 millones de euros acordados para el cumplimiento del modelo de financiación, así como otros 26 millones de euros para poder abonar todos los conceptos y poder pagar los complementos autonómicos del PDI y los relativos a la carrera horizontal del PTGAS, “pues evidentemente esas cuantías no han llegado y tampoco nos llegan noticias de que puedan llegar, por lo que entiendo que es mi obligación como rector informar de esta situación al consejo de gobierno de la UJA”.

Asimismo, en relación a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025, ha explican que mientras suponen incremento del 4,4% respecto a 2024, “el incremento para las universidades públicas es solo del 2,4%”, lo que para Nicolás Ruiz supone que “nos situamos de nuevo ante un incumplimiento del modelo de financiación para el año 2025”. “Estamos hablando de un incumplimiento reiterado y sistemático del modelo de financiación. Y para este rector, y entiendo que para el resto de rectores de las universidades públicas andaluzas, es una gran preocupación”, ha declarado Nicolás Ruiz.

En este sentido, el Rector considera que se trata de cuestiones de gran importancia para el sistema universitario público andaluz, pero especialmente para la Universidad de Jaén, porque en función del cumplimiento o no de esos compromisos, sobre todo los referidos al año 2024, se podrá activar la componente de nivelación, que en el caso de no dotarse de recursos para la misma, “evidentemente los efectos o desequilibrios provocados en el año 2022 por aplicación del conocido como modelo Velasco no podrán revertirse, con las consecuencias o efectos que tuvieron para la UJA, un daño importante en el sentido de una pérdida de dotación presupuestaria”. “Si eso no se corrige, la UJA partirá en una situación de desventaja respecto a otras universidades del sistema universitario público andaluz, como también ocurre por ejemplo con la UPO y con la UHU, y evidentemente el nuevo modelo de financiación consensuado entre la Consejería y los rectores y rectora de las universidades públicas andaluzas, que entendemos que es un buen modelo, quedará en papel mojado. Un incumplimiento sistemático en el año 2024 y 2025 es algo que no podemos admitir”, ha remarcado Nicolás Ruiz.