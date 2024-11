La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, junto a los concejales-delegados de Contratación y Urbanismo, Raúl Caro-Accino y Antonio Garrido de Toro, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado que el Ayuntamiento ha iniciado un expediente de rescisión de contrato con la dirección facultativa del proyecto de remodelación del Estadio de Linarejos. Del Olmo ha señalado que “lo hacemos, después de pensarlo mucho, con la suficiente responsabilidad y con el convencimiento de que es lo mejor para que las obras puedan continuar su ejecución y se puedan cumplir los plazos acordados con la empresa constructora, con la Consejería de Deporte y con el cronograma con el que nos comprometimos”. “Tras esta rescisión del contrato, es el Ayuntamiento el que, a través de nuestros técnicos, asume esa dirección facultativa, precisamente para cumplir los plazos, por responsabilidad y para que las obras puedan continuar”, ha indicado.

La alcaldesa ha señalado que “no ha sido una decisión fácil, porque hemos estado viendo continuos incumplimientos y, en algunas ocasiones, paralizaciones momentáneas sin explicaciones consistentes por parte de la dirección facultativa, a pesar de nuestros intentos por dialogar, consensuar, convencer e incluso por exigir que el proyecto siguiese avanzando”. “Realmente, nos hemos ido encontrando en numerosas reuniones que hemos tenido en este último mes con contradicciones por parte de la dirección facultativa; y ante la imposibilidad realmente de llegar a un consenso, incluso podían peligrar los plazos y los fondos que aportó la Junta de Andalucía, este equipo de Gobierno ha tomado una decisión firme y necesaria, para dejar claro que nada ni nadie va a impedir que este proyecto siga adelante; un proyecto muy deseado y demandado por la ciudadanía y la afición azulilla”, ha dicho.

“Si alguien piensa o cree que el hecho de que tengamos cierta urgencia por continuar con el proyecto va a hacer que cedamos ante cualquier tipo de presiones externas, está totalmente equivocado porque no va a ser así. Es uno de nuestros grandes proyectos, de los proyectos estrella de este equipo de Gobierno y esta legislatura, y tomaremos las medidas necesarias y los recursos administrativos y jurídicos necesarios que estén a nuestro alcance para que todo continúe. Por tanto, dar tranquilidad, Linarejos se va a ver terminado en la fecha prevista porque así lo vamos a cumplir”, ha afirmado Del Olmo.

Por otro lado, y en relación a las dudas sobre el cronograma y las prórrogas solicitadas para la ejecución del proyecto, la alcaldesa ha explicado que “el 1 de julio de 2024 se inició el acta de replanteo de la obra y teníamos 26 meses para que finalice. Por tanto, siempre hemos dicho que la finalización de la remodelación del campo de Linarejos será en septiembre de 2026, porque teníamos esos 26 meses, y además eso es lo que acordamos con la empresa constructora”.

“Y en cuanto a la alarma social que algunos están intentando crear, voy a explicar que cuando asumimos la Alcaldía, a mediados de junio, nos pusimos a ver cómo estaban los proyectos que, en teoría, tenían que estar iniciados, entre ellos, el del campo de fútbol de Linarejos. Tuvimos una reunión sobre el mes de julio con la Consejería de Deporte para ver en qué estado estaba la prórroga solicitada por el anterior equipo de Gobierno del señor Perales, y comprobamos que no se había cumplido ni un solo plazo que tenía que cumplirse, en esos once meses del Gobierno del señor Perales. No habían cumplido con su compromiso, y fueron ellos los que solicitaron en septiembre del 2022 una prórroga, pero hasta que dejaron de gobernar en junio de 2023 no se hizo absolutamente nada por un proyecto tan deseado, demandado y anhelado por la ciudadanía”, ha afirmado.

En esa línea, la alcaldesa ha reiterado que "no cumplieron con uno solo de los compromisos y optaron por paralizar un proyecto más que necesario en nuestra ciudad". "Ante esa situación y a la vista de que no se podían cumplir los plazos que el equipo del señor Perales había solicitado, nos vimos obligados a realizar un nuevo cronograma, que es el estamos cumpliendo y el que hará que finalice la obra en el plazo que dijimos, en el mes de septiembre de 2026", ha apuntado Del Olmo. "Por todo ello, quiero transmitir tranquilidad a toda la ciudadanía, y especialmente a la afición azulilla, que las obras van a continuar. Este equipo de Gobierno y esta alcaldesa estamos cansados de esos intentos de manipular, embarrar y obstaculizar el proyecto tan querido de nuestro Linarejos. No lo vamos a consentir, vamos a seguir apostando por el beneficio de esta ciudad, que se lo merece, y estamos siempre dedicados a que Linares funcione, a poder trabajar en favor de nuestra afición, de nuestros vecinos y de nuestra ciudad, y no pararemos hasta ver el sueño de Linarejos hecho realidad", ha puntualizado la alcaldesa.